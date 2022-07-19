"За Винницу! Николаев! Харьков! Одессу!": работу авиации ВСУ показали на видео

Украинская авиация продолжает наносить удары по позициям противника. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникация Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

СтратКом ВСУ опубликовал видео, на котором запечатлена работа украинской военной авиации.

"За Винницу! Николаев! Харьков! Одессу! За все украинские города и села..."Вооруженные Силы Украины заставляют оккупантов отвечать за совершенные преступления против Украины! Выстоим. Победим. Отомстим", — пишет СтратКом.

Отмечается, что на опубликованных кадрах показана работа штурмовиков Су-25.

Напомним, ранее мы писали, что за прошедшие сутки два украинских штурмовика отработали по скоплению живой силы противника, а также по складах с боеприпасами на юге Украины. Основные удары пришлись в районе Снегиревки.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что Шойгу назвал главную цель для обстрелов в Украине. Оккупантов создают много проблем американские ракетные системы HIMARS.

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