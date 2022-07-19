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"За Винницу! Николаев! Харьков! Одессу!": работу авиации ВСУ показали на видео

За прошедшие сутки два украинских штурмовика отработали по скоплению живой силы противника, а также по складах с боеприпасами на юге Украины

сегодня, 11:21 comments1029
Автор:

Денис
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Украинская авиация продолжает наносить удары по позициям противника. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникация Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

"За Винницу! Николаев! Харьков! Одессу!": работу авиации ВСУ показали на видео

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

СтратКом ВСУ опубликовал видео, на котором запечатлена работа украинской военной авиации. 

"За Винницу! Николаев! Харьков! Одессу! За все украинские города и села..."Вооруженные Силы Украины заставляют оккупантов отвечать за совершенные преступления против Украины! Выстоим. Победим. Отомстим", — пишет СтратКом. 

Отмечается, что на опубликованных кадрах показана работа штурмовиков Су-25. 

Напомним, ранее мы писали, что за прошедшие сутки два украинских штурмовика отработали по скоплению живой силы противника, а также по складах с боеприпасами на юге Украины. Основные удары пришлись в районе Снегиревки.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что Шойгу назвал главную цель для обстрелов в Украине. Оккупантов создают много проблем американские ракетные системы HIMARS. 

Читайте также о том, что мы уже начали получать: Данилов заинтриговал дальностью новых снарядов HIMARS. Что касается HIMARS, Алексей Данилов отметил, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. 

Сайт "Комментарии" сообщал Залужный рассказал о ситуации на фронте, объяснив, почему теперь все под контролем. Важную роль в стабилизации ситуации на фронте сыграли своевременные поставки М142 HIMARS. 

Также "Комментарии" информировали о том, что без границы между Украиной и РФ: в СБУ показали с какими картами россияне пошли на вторжение (ФОТО). Россияне заблудились в Харьковской области, не увидев целые жилмассивы. 



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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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