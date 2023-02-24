Второй год полномасштабной войны: какие ожидания-прогнозы

В субботу, 25 февраля, Украина вступит во второй год полномасштабной войны с Россией. Издание "Комментарии", которое ранее подвело итоги первого года, поинтересовалась у экспертов о главных ожиданиях, прогнозах и вариантах развитий событий второго года этого противостояния.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Сейчас главная задача – сдержать наступление российских войск

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли поделился таким мнением:

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Он прогнозирует, что летом мы можем освободить не только материковую часть страны, но и Крым. Фактически выйти на границы 1991 года. Но это, безусловно, оптимистический сценарий. Главный фактор, от которого зависят наши будущие победы, их ускорение – это темпы поставок и объемы вооружений и боеприпасов от наших западных партнеров". "Оптимистические сценарии периодически озвучиваются, в том числе главой военной разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым

По словам эксперта, хорошо, что первые танки "Леопард" уже прибыли в Украину из Польши. Ранее это ожидалось во второй половине марта. Но это, акцентирует Максим Яли, скорее исключение, нежели правило.

"Пока, как видим, что темпы и объемы поставок отстают от потребностей ВСУ, – отмечает он. – Сейчас главная задача — сдержать наступление российских войск, которые пользуются временным люфтом, пока мы достаточно не окрепли для продолжения деоккупации. Думаю, что накопить достаточно сил для перехода в контрнаступление мы сможем не ранее второй половины апреля. Тогда нас ожидает кульминация битвы за Донбасс, активные действия в Запорожской области, где нужен мощный удар по Мелитополю, чтобы перерезать линии поставки вооружений из Крыма. Фактически, Мелитополь и район Угледара (который на данный момент под нашим контролем и от которого не многим более 30 км до оккупированной Волновахи – серьезного жд-узла) – это две основные линии поставок вооружений противника. Если мы их перерезаем, то логистика серьезно нарушается — и вопрос поражения российских группировок на юго-востоке становится вопросом скорого времени, как это было с Херсоном".

По словам политолога, мы нуждаемся в поставках дальнобойных вооружений — тех же ATACMS (MGM-140 ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс производства Lockheed Martin с баллистической ракетой малой дальности). На данном этапе, подчеркивает Максим Яли, они нам даже более нужны, чем истребители.

Оккупанты сами признали, что бьют по ним чем-то новым. Это уже не реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые ранее до Марика не добивали. Судя по всему, мы получили что-то более дальнобойное", – подчеркивает политолог. "Тут есть определенные позитивные новости, судя по тому, что накануне годовщины полномасштабного вторжения, в оккупированном Мариуполе начался сезон "бавовны"

Картина, продолжает он, станет ясной к августу, когда завершаться основные наступательные операции украинской стороны. До этого момента рассчитана и финансовая помощь со стороны партнеров, включая США.

"В зависимости от того, как сложится ситуация на поле боя, зависит и переговорный кейс. Если ситуация будет патовая, обе стороны исчерпают наступательные ресурсы, возможно, откроется окно возможностей для переговоров. Тут важна и внутренняя повестка тех же США, где в 2024 году пройдут президентские выборы. И позиция Китая — оправдаются ли слухи, что он подумывает начать поставлять в РФ вооружение (как минимум — дроны). Эти факторы будут иметь решающую роль, – считает эксперт. – Россия тоже, хоть и не в такой степени как Украина, испытывает снарядный "голод", нехватку танков и бронетехники. При таком раскладе конфликт либо будет заморожен во второй половине года (после соответствующих переговоров), либо война растянется на годы. Мы крайне зависим от политической конъюнктуры внутри наших западных союзников. От вероятности смены их позиций после проведения выборов. Крайне важно, чтобы нам оказывали должную поддержку. По ресурсам — и человеческом, и военпрома — Россия обладает куда большими возможностями, чем Украина. И без помощи Запада противостоять ей в длительной войне на истощение мы просто не сможем".

Победа будет, если наши союзники не только на словах, но и на деле перейдут от уровня "чтоб Украина не проиграла" до уровня "чтоб Украина победила"

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко акцентирует, что главные итоги года полномасштабной войны (что Украина устояла как государство, укрепила и развила Силы обороны в рамках требований НАТО) во многом будут влиять и на ситуацию второго года противостояния.

"И вооружения у нас всё больше – натовское, и собственно подходы к войне. Кроме того, мы с 2014 года имеем свой опыт, которым даже делимся с партнерами. И на данный момент Украина как никто и никогда готова стать членом Североатлантического альянса. Перспективы вступления и в НАТО, и в ЕС у нас достаточно существенны. Но нужна победа. А ее мы можем добиться в обозримой перспективе, если наши союзники не только на словах, но и на деле (в смысле поставок вооружений – по масштабам, номенклатуре и скорости) перейдут от уровня "чтоб Украина не проиграла" до уровня "чтоб Украина победила". Мы просили о соответствующих поставках еще осенью, когда уже жали россиян, а те еще не успели провести мобилизационные действия. Но партнеры, увы, не сделали это, поясняя, что зимой нам наступать помешает погода. Зима почти прошла. Россияне за это время подготовились, укрепились, мобилизовали сотни тысяч человек. Из-за этого мы не сумели реализовать открывающиеся возможности в Луганской и Запорожской областях, где был шанс деоккупировать больше территорий. Если бы нам сразу помогли, как мы просили, то мы бы точно в этом году уже заканчивали освобождение украинских земель", – поясняет генерал.

И теперь, отмечает он, всё зависит от того, насколько быстро и масштабно нам поставят союзники необходимое вооружение, боеприпасы, техники.

"Кроме того, важно, чтобы Иран не начал более серьезно помогать РФ (теми же баллистическими ракетами), чтобы не стал предоставлять соответствующую помощь стране-агрессору Китай. Если мы получим нужную поддержку, а Россия – нет, то до конца года мы можем закончить войну с приемлемыми для себя результатами, – прогнозирует Игорь Романенко. – Если нет, то мы погрузимся в так называемую "управляемую войну", которая зависит от того, когда, сколько и чего мы будем дозировано получать. Но от такого расклада в проигрыше будет весь цивилизованный мир".

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