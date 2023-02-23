Вторую ночь подряд в Мариуполе мощные взрывы: подробности

Ночью в Кальмиусском районе Мариуполя прогремели три сильных взрыва. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Мариуполь. Фото: из открытых источников

"Три взрыва ночью в Кальмиусском районе. На территории ММК им. Ильича после что-то пылало. Вновь", — написал Петр Андрющенко.

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Он добавил, что украинские защитники "продолжают присылать пылкие поздравления армии оккупантов с днем рождения".

"В районе ЖМР17 исчезло электроснабжение. Оккупанты сразу завели старую пластинку о ПВО, потому что объяснить правдой сложно", — позже отметил Андрющенко.

Напомним, в ночь с 21 на 22 февраля в Мариуполе прогремела серия мощных взрывов. По предварительной информации, есть попадания в склад боеприпасов и место базирования российских захватчиков. Российские военкоры начали писать, что теперь находиться в Мариуполе, который относительно далеко от линии фронта, небезопасно, потому что у украинцев появилось новое оружие, которое может достать до Мариуполя.

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Также издание "Комментарии" сообщало — стало известно, что США уже отправляют для нужд ВСУ бомбы дальнего радиуса действия с GPS-наведением производства Boeing. Ну, а Путин, по мнению экспертов Института изучения войны (ISW), изучивших послание диктатора федеральному собранию, похоже, так и не может сформулировать конкретные цели войны против Украины. Можно ли сказать, что Запад окончательно "раскусил" Россию – и сделал ставку на, как минимум, ее поражение в этой войне и свержение путинского режима? Как события могут развиваться в обозримом будущем? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.



