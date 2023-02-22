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Ночные взрывы в Мариуполе: куда попали ВСУ

После ночных взрывов в Мариуполе есть попадания в склад и место базирования россиян

сегодня, 10:20
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Автор:

Кравцев Сергей

В Мариуполе в ночь на 22 февраля прогремела серия мощных взрывов. По предварительной информации, есть попадания в склад боеприпасов и место базирования российских захватчиков. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

Ночные взрывы в Мариуполе: куда попали ВСУ

Мариуполь. Фото: из открытых источников

По информации Петра Андрющенко, было по меньшей мере 12 точных "прилетов". Вражеской ПВО пыталась отражать удары ВСУ, но россияне смогли справиться лишь с несколькими ударами. Большинство ракет попали точно в цель.


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Так, уже сейчас подтверждено попадание в склад БК в аэропорту Мариуполя, после чего в том же районе слышали детонацию. Также подтвержден "прилет" в место базирования оккупантов на ММК им. Ильича.

Кроме того, поздним вечером в Мариуполе слышали автоматную перестрелку, Россия несколько раз подымала в небо авиацию, перемещала танки, также очевидцы фиксировали запуск оккупантами сигнальных ракет.

Андрющенко также сообщил, что после 23:00 в центре и в районе правого берега Мариуполя пропало электричество, а на Левобережье – исчезла мобильная связь.

Россияне пытаются скрыть информацию о точных попаданиях, сообщая, что ночные взрывы якобы связаны с работой ПВО, сбившей два беспилотника.

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Источник: https://t.me/andriyshTime/6954
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