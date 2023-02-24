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США отреагировали на "мирный план" Китая по прекращению войны в Украине

В США напомнили, что война в Украине может закончиться, если будет политическая воля Кремля и Россия выведет свои войска из Украины

сегодня, 09:30 comments1447
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Автор:

Кравцев Сергей

Появилась реакция Белого дома на так называемый "мирный план" Китая по прекращению войны в Украине. В администрации президента США напомнили, что война в Украине может закончиться хоть завтра, поскольку это "война выбора" российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, передает "СNN".

США отреагировали на "мирный план" Китая по прекращению войны в Украине

У Байдена отреагировали на мирный план Китая. Фото: из открытых источников

"Ну, моя первая реакция на это заключается в том, что они могут остановиться на первом пункте, а именно на уважении суверенитета всех наций", — заявил Джейк Салливан.


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По его мнению, война в Украине "может закончиться завтра", если Россия прекратит нападать на Украину и выведет свои войска.

"Украина не нападала на Россию, НАТО не нападал на Россию, США не нападали на Россию. Это была война выбора, которую начал Путин", — подытожил Салливан.

США поддерживают лишь "формулу мира" Владимира Зеленского, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.  Это означает вывод войск России на рубеже 1991 года.

Стоит отметить, МИД Китая опубликовало  12 пунктов мирного плана по урегулированию противостояния в Украине. Первым пунктом китайского плана есть уважение суверенитета всех стран, но при этом нет никакой конкретики о выведении войск РФ с территории Украины и восстановления территориальной целостности Украины. 

Читайте также на портале "Комментарии" — как год широкомасштабной войны РФ против Украины изменил расстановку сил в мире: чего ждать дальше.

Также издание "Комментарии" сообщало — годовщина вторжения РФ: президент Зеленский обратился к украинцам с заявлением.




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Источник: https://edition.cnn.com/2023/02/24/politics/takeaways-cnn-ukraine-war-town-hall/index.html
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