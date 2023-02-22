Буданов снова заинтриговал заявлением о завершении войны

Украину с середины и до конца весны ждут решающие бои. И это станет переломным моментом в войне. Как передает портал "Комментарии", такой прогноз в интервью "Forbes" высказал главы ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Журналист попросил Кирилла Буданов, используя футбольную терминологию, описать, что мы имеем за 12 месяцев полномасштабной войны. Буданов ответил, что сейчас счет на табло 1:1, а минута 70-я.

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Также глава разведки назвал три составляющих, почему украинскому народу удалось выстоять.

"С нами Бог — это первая причина. Вторая — мы защищаем свою землю, это помогает. На своем поле играть легче. Третья причина — вместе с нами борется весь цивилизованный мир, мы не сами", — отметил Буданов.

Он добавил, в войне может быть поставлена точка только в том случае, если Украина вернет контроль над всеми своими территориями, которые входили в ее состав на момент 1991 года.

При этом глава ГУР уже не стал отвечать на вопрос о сроках окончания войны.

"Завершится (Ред. – война) первой фазой для нас — выход на админграницу. Но поскольку мы проговорили с вами, что сейчас 1:1 и 70-я минута матча, сделайте хронометрическую параллель", — резюмировал Кирилл Буданов.

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Также издание "Комментарии" сообщало – во вторник, 21 февраля, российский диктатор Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. В нем, среди прочего, обвинил Запад в войне в Украине, заявлял о желании ее прекратить, вновь бряцал ядерным оружием. Эксперты проанализировали путинские меседжи специально для издания "Комментарии".



