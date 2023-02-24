Денис Шмыгаль опубликовал фото "Леопардов", прибывших в Украину

Фото первых четырех танков "Леопард", прибывших в Украину, опубликовал в своем телеграмм-канале глава правительства Украины Денис Шмыгаль. На фото он вместе с министром обороны Алексеем Резниковым и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким осматривают новоприбывшую технику. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал украинского премьера.

"Леопарди" в Україні

"Танки Leopard 2 уже в Украине. Этот год должен стать годом нашей победы. Спасибо Правительству Польши и нашим партнерам, приближающим этот день, — написал Шмыгаль. — Год назад танки заехали в Украину, чтобы лишить украинцев свободы. Сегодня в Украину также заехали танки, однако для того, чтобы свободу защитить. Первые 4 танка Leopard 2, предоставленные партнерами, встретили вместе с Премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Поздравили экипажи украинских танкистов, уже имеющих успешный боевой опыт. Спасибо нашим военным за надежную защиту. Благодарим Польшу и всех партнеров за решительные шаги, которые приближают победу Украины, и при помощи лидерства Президента Украины продолжаем расширять танковую коалицию, чтобы вернуть свободу на все украинские территории".

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Напомним, что, по словам Алексея Резникова, Украина планирует сформировать, как минимум, два танковых батальона из Leopard 2. Сегодня же президент Украины Владимир Зеленский дает пресс-конференцию, во время которой рассказал о самом ужасном моменте войны, будет ли вести мирные переговоры с Путиным и как оценивает "мирный план" Китая .

"Я этого не принимаю", — сказал президент Украины о перспективах переговоров при посредничестве турецкого лидера Реджепа Эрдогана. – Эрдоган знает мою точку зрения. Мы обсуждали это перед войной. Я сказал ему посадить Путина за стол переговоров. Мы должны предотвратить полномасштабную войну. Но Эрдоган не смог этого сделать. Не только он – он мощный – но он не в состоянии этого сделать”.

Кроме этого, Зеленский сказал о руководстве РФ следующее: "Там не с кем говорить".