Война в Украине: почему прослеживаются параллели с Первой мировой и что может измениться

На фоне пробуксовок с помощью Украине в войне с Россией со стороны США, канцлер Германии Олаф Шольц призвал и дальше поддерживать нашу страну, предоставляя ей оружие и боеприпасы. Тем временем оккупационная армия продолжает атаки, сосредоточив основные усилия на захвате Авдеевки. Эксперты оценили специально для портала "Комментарии" ситуацию в российско-украинской войне и вокруг нее на данный момент.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Акцент смещается в области экономики и дипломатии

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов поясняет:

"Практически все специалисты в военной области, историки, дипломаты сравнивают нынешнюю российско-украинскую войну с Первой мировой. В том числе, говорят о позиционном кризисе, который имел место и тогда, более ста лет назад. Сейчас примерно та же ситуация. То одна сторона владеет инициативой, то другая. Но в тот период, когда кто-то из противников имеет перевес, его достижения – минимальны".

В данный момент, отмечает эксперт, инициатива за россиянами. Но те успехи, которых они добиваются (а тем более на фоне их потерь) настолько незначительны, что говорить о том, что агрессор военными средствами может решить исход кампании не приходится.

"Поэтому акцент, как и должно быть в позиционных войнах, смещается в области экономики (в первую очередь) и дипломатии, – подчеркивает Виктор Савинов. – Украина сейчас испытывает определенные проблемы в связи с несистематичностью поступления военной помощи. И эти вопросы нужно урегулировать на дипломатичном фронте. При этом, как подсказывает исторический опыт, в позиционных войнах а-ля Первая мировая, после кризиса одной стороны и попыток наступать другой – обычно ситуация меняется. И инициатива переходит к тому, кто, казалось бы, совсем недавно находился в глухой обороне".

К тому же, продолжает эксперт, президент Украины Владимир Зеленский очень активно настаивает на том, чтобы военные нашли выход из позиционного кризиса.

"Если сравнивать с Первой мировой, чтоб боевые действия приобрели некую форму, которая имела место в 1918-м, когда фронт начал активно двигаться. Есть ли такое решение? Достаточно ли у Украины ресурсов для того, чтобы война стала более динамичной (в позитивном для нас смысле)? Однозначного ответа на эти вопросы даже ведущие аналитики мира дать не могут", – констатирует Виктор Савинов.

Основной дипломатический фронт сейчас – это США

Комментируя ситуацию на фронте, бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак прогнозирует, что Авдеевку, скорее всего, в течение месяца придется оставить. У россиян там есть определенное продвижение, а у нас — серьезные риски.

"В последний месяц РФ сжалась с 12 направлений, на которых атаковала, до двух. Авдеевское и Купянское. Потому нам очень трудно сдерживать столь мощные силы, которые давят на ВСУ в данных районах", – поясняет эксперт.

По его словам, основной дипломатический фронт сейчас – это США, где продолжаются дебаты о выделении помощи Украине на текущий год.

"Украинская сторона проводит титаническую работу, общаясь с представителями Сената и Палаты представителей. Но пока, к сожалению, подвижек нет. А помощь Штатов нам критически необходима, – акцентирует Иван Ступак. – Надеемся на увеличение помощи от европейских союзников. В том числе – на позитив после встреч президентов Украины и Франции. Зеленский и Макрон должны проговорить существенное увеличение помощи нам со стороны французов. Ранее было анонсировано по три тысячи снарядов в месяц, а также вероятное поступление к нам французских истребителей Mirage, самоходных установок CAESAR, ракет SCALP".

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