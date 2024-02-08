Перебросили дополнительные силы: британская разведка рассказала, где враг усилит штурмы

Авдеевка остается основным направлением для России на фронте. Российские захватчики продолжают атаки в юго-восточной части города, где идут уличные бои. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Как говорится в сводке, за последние две недели российские войска перебросили дополнительные силы в сектор Авдеевки, усилив давление на украинские позиции вокруг города. ВСУ продолжают проводить контратаки, чтобы обеспечить сохранение основного маршрута поставок.

По данным британской разведки, за последние четыре недели по украинским позициям в Авдеевке с тактической авиации было выпущено около 600 управляемых боеприпасов. В частности, 5 февраля 2024 года российские самолеты увеличили количество ударов управляемыми авиационными боеприпасами с 30 до 50 в день, что на 66% больше, чем за последние две недели.

Однако российские самолеты вынуждены запускать боеприпасы с далекого расстояния, снижая их точность из-за сохраняющейся угрозы со стороны украинской ПВО, говорится в сообщении.

"Россия почти наверняка продолжит наступательное давление в этом районе в течение следующих нескольких недель, активно используя тактическую авиацию для поддержки своих усилий", — отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники сталкиваются с критической нехваткой пехоты, что приводит к истощению и снижению боевого духа на линии фронта. Дефицит кадров сейчас является самой острой проблемой ВСУ, поскольку страна-агрессор вернула себе наступательную инициативу на поле боя и усиливает наступательный потенциал. Об этом пишет "The Washington Post", со ссылкой на украинских военнослужащих, которые говорили на условиях анонимности.



