На штурм идут колонны: россияне продвинулись в трех направлениях

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Лиля Воробьева
Российская оккупационная армия сумела продвинуться по трем направлениям на территории Донецкой области.
Наступление россиян на Донбассе (иллюстративное фото из открытых источников)
Об этом сообщает аналитический ресурс DeepState в своем Telegram.
Аналитики сообщают, что 5 февраля враг вел наступление на населенные пункты Белогоровка и Новомихайловка в Донецкой области.
При этом уточняют, что оккупанты пошли в наступление по нескольким направлениям к югу от населенного пункта Новомихайловка, используя силы не менее 8 единиц военной техники. Украинские бойцы подвели один танк и два других технических средства. Еще россияне используют большое количество пехоты.
В направлении Белогоровки российский захватчик пошел в наступление колоннами, использовав почти 20 единиц военной техники.
"Какую часть удалось подбить, но их пехота продолжает штурмовые действия возле села. В ближайшее время должно появиться видео с поражениями техники там", — отмечают аналитики.
Кроме того, они сообщили, что оккупантам удалось продвинуться на трех направлениях в Донецкой области.
"Враг продвинулся к востоку от Тернов, на севере Авдеевки и у Марьинки", — добавляют аналитики DeepState.
Как утверждается в строительстве Генштаба ВСУ, украинские бойцы отбили 20 атак врага в районе Белогоровки Луганской области и Ямполевки, Тернов, Торского, Григоровки Донецкой области.
На территории зоны ответственности ОСГО "Таврия" на Авдеевском направлении наши военные за прошлые сутки отбили 29 атак захватчика неподалеку от населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 16 атак в южном направлении от сел Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении бойцы ВСУ ведут бой и сдерживают захватчиков у населенных пунктов Георгиевка и Новомихайловка Донецкой области, где они уже отбили 26 атак.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что началась новая фаза боев за Авдеевку
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Правдоруб
6 февраля 2024, 22:26
верховна рада та зеленський продовжують жарити ы жрати шашлики, а як заканчать візьмуть лопати та підуть боронить ізраіль ой, тьфу Україну.