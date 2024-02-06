На штурм идут колонны: россияне продвинулись в трех направлениях

Российская оккупационная армия сумела продвинуться по трем направлениям на территории Донецкой области.

Наступление россиян на Донбассе (иллюстративное фото из открытых источников)

Об этом сообщает аналитический ресурс DeepState в своем Telegram.

Аналитики сообщают, что 5 февраля враг вел наступление на населенные пункты Белогоровка и Новомихайловка в Донецкой области.

При этом уточняют, что оккупанты пошли в наступление по нескольким направлениям к югу от населенного пункта Новомихайловка, используя силы не менее 8 единиц военной техники. Украинские бойцы подвели один танк и два других технических средства. Еще россияне используют большое количество пехоты.





В направлении Белогоровки российский захватчик пошел в наступление колоннами, использовав почти 20 единиц военной техники.

"Какую часть удалось подбить, но их пехота продолжает штурмовые действия возле села. В ближайшее время должно появиться видео с поражениями техники там", — отмечают аналитики.





Кроме того, они сообщили, что оккупантам удалось продвинуться на трех направлениях в Донецкой области.

"Враг продвинулся к востоку от Тернов, на севере Авдеевки и у Марьинки", — добавляют аналитики DeepState.

Как утверждается в строительстве Генштаба ВСУ, украинские бойцы отбили 20 атак врага в районе Белогоровки Луганской области и Ямполевки, Тернов, Торского, Григоровки Донецкой области.

На территории зоны ответственности ОСГО "Таврия" на Авдеевском направлении наши военные за прошлые сутки отбили 29 атак захватчика неподалеку от населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 16 атак в южном направлении от сел Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении бойцы ВСУ ведут бой и сдерживают захватчиков у населенных пунктов Георгиевка и Новомихайловка Донецкой области, где они уже отбили 26 атак.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что началась новая фаза боев за Авдеевку