Стало известно, сколько территории Авдеевки захватили уже россияне: куда продвинулся враг

Российская армия усиливает давление на Авдеевку с северного направления, кафиры захватили уже почти 18% территории города, сообщают аналитики OSINT-сообщества DeepState.

Бои за Авдеевку (фото из открытых источников)

По словам экспертов, враг продолжает вести штурмовые действия на территории частного сектора на севере Авдеевки.

"Вчера противник перешел железнодорожный мост, а сегодня уже пытается через частный сектор пробиться в сторону автобазы и знака во въезде в Авдеевку. Кроме того, каждый день происходит насыщение застройки личным составом", — утверждается в сообщении.

По состоянию на данный момент, захватчики оккупировали около 18% территории города и продолжают давить, отмечают эксперты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что началась новая фаза боев за Авдеевку. В Авдеевке ситуация становится критической. Российские войска готовятся к длительным уличным боям на городской территории. Предположил военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

По его словам, сейчас можно заключить, что началась фаза боев в городской застройке Авдеевки, но сделать окончательные выводы еще рано. А еще эксперты подчеркнул, что скорость продвижения россиян на этом направлении фронта зависит не только от положения окупантов, но и от того, в каком положении находятся Силы обороны Украины.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Путин хочет записать видео с Авдеевки на фоне техники НАТО. Российский Телеграмм-канал "Кремлевская табакерка" распространил информацию, что диктатор Владимир Путин приказал своим военным захватить Авдеевку до 1 марта, потому что хочет записать оттуда обращение. Он считает, что в подвалах коксохима находится много техники НАТО. Ее диктатор хочет использовать в качестве фона для своего видео.

