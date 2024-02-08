Шольц назвал серьезную проблему для Украины, которая наступит в ближайшее время

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал и дальше поддерживать Украину в войне против России и предоставлять ей оружие и боеприпасы. В противном случае расходы западных стран в будущем будут гораздо больше, чем стоит помощь Украине сегодня.



Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Олаф Шольц опубликовал статью в журнале The Wall Street Journal под названием "Победа России в Украине поставила под угрозу всех нас". В ней немецкий канцлер назвал серьезную проблему для Украины, которая может сложиться в ближайшее время.

"Несмотря на нашу поддержку, Украина в скором времени может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов. Некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие необходимо продлить", — пишет Шольц.

Для предотвращения этой проблемы канцлер Германии отметил, что западные партнеры должны помогать Украине. По его словам, это лучший вариант в долгосрочной перспективе.

"Долгосрочные последствия и расходы, связанные с неспособностью остановить агрессию Путина, превзойдут любые инвестиции, которые мы делаем сейчас", – утверждает Олаф Шольц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новая партия в Германии составила программу по участию в выборах в Европарламент, где выступила против поставок оружия для Украины, а также не поддерживает расширение ЕС. На идею отмены поставок оружия отреагировал глава Евросовета Шарль Мишель, отметивший, что в таком случае украинцы будут защищаться водяными пистолетами против россиян.

Также "Комментарии" писали, что Олаф Шольц рассказал, какой сигнал Европа и США должны послать Путину по войне в Украине. По словам канцлера Германии, западные партнеры должны разрушить все надежды Путина.