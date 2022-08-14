Война в Украине: итоги уходящей недели – какой прогноз и ожидания на фронте

Специально для издания "Комментарии" эксперты подвели итоги уходящей недели для Украины, а также поделились прогнозом – чего ждать в фронтовом, экономическом, внешнеполитическом смысле от недели следующей.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Итог за неделю – Украина держится, фронт почти неизменен

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько среди важных событий уходящей недели отмечает следующее: взрывы на военном аэродроме в Крыму, обстрелы Запорожской АЭС, отсрочку выплат по внешним долгам для Украины.

"ВСУ достают врага всё дальше в его тылу благодаря оружию, которое дают нам западные партнеры. Пока речь идет о поставке ракет с дальностью до 300 км, по некоторой информации они уже в Украине. Теперь весь милитаризованный Крым будет в зоне действия этого оружия", – отмечает эксперт.

Он отмечает, что обостряется ситуация на Запорожской АЭС.

"Если попадут в реакторы или в места хранения ядерных отходов, то выброс радиации будет в разы больше, чем в Чернобыле. В таком случае эвакуировать нужно будет людей из Энергодара, Никополя, Марганца и близлежащих населенных пунктов. Не исключено, что радиация дойдет и до Запорожья и Кривого Рога. В таком случае перемещать нужно будет более 1 млн человек. Кстати оккупанты тоже вынуждены будут уйти с тех территорий", – подчеркивает Владимир Манько.

Он напоминает, что на этой неделе кредиторы по просьбе Украины согласились отсрочить выплаты почти в 20 млрд. долларов долгов. Таким образом, поясняет эксперт, мы избежали дефолта. Но ситуация в экономике из-за войны критическая и без новых долговых заимствований не обойтись. Внешний долг Украины будет нарастать и станет больше ВВП. В общем, итог за неделю — Украина держится, фронт почти неизменен, констатирует Владимир Манько.

По его мнению, в течение следующей недели Россия усилит давление на Донбассе, попытается войти в Северск, Бахмут, Авдеевку.

"Будем надеяться и на очередной "хлопок" ("бавовну") от ВСУ в тылах агрессора", – говорит директор Communication group.

Ожидаем тактических успехов ВСУ на правой стороне Днепра – на Херсонском направлении

Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин, прогнозируя события следующей недели, считает очевидным инерционный сценарий как в фронтовом, так и в экономическом и внешнеполитическом смысле.

"На фронте предполагается оперативная пауза. Ожидаем тактических успехов ВСУ на правой стороне Днепра – на Херсонском направлении", – говорит эксперт.

В экономическом плане границу дефолта мы не перейдем, считает Андрей Мишин. Ну, а "пограничное" состояние экономики, по его мнению, продолжится до окончания боевых действий.

"Во внешнеполитическом смысле переговоров ожидать не приходится, – считает эксперт. – Ресурсы Запада про принуждению Кремля к отказу от экспансии не исчерпаны. Но подготовка к отопительному сезону в ЕС вносит свои коррективы".

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