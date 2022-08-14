Война в Украине: итоги уходящей недели – какой прогноз и ожидания на фронте

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Кравцев Сергей
Специально для издания "Комментарии" эксперты подвели итоги уходящей недели для Украины, а также поделились прогнозом – чего ждать в фронтовом, экономическом, внешнеполитическом смысле от недели следующей.
Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ
Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько среди важных событий уходящей недели отмечает следующее: взрывы на военном аэродроме в Крыму, обстрелы Запорожской АЭС, отсрочку выплат по внешним долгам для Украины.
Он отмечает, что обостряется ситуация на Запорожской АЭС.
Он напоминает, что на этой неделе кредиторы по просьбе Украины согласились отсрочить выплаты почти в 20 млрд. долларов долгов. Таким образом, поясняет эксперт, мы избежали дефолта. Но ситуация в экономике из-за войны критическая и без новых долговых заимствований не обойтись. Внешний долг Украины будет нарастать и станет больше ВВП. В общем, итог за неделю — Украина держится, фронт почти неизменен, констатирует Владимир Манько.
По его мнению, в течение следующей недели Россия усилит давление на Донбассе, попытается войти в Северск, Бахмут, Авдеевку.
Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин, прогнозируя события следующей недели, считает очевидным инерционный сценарий как в фронтовом, так и в экономическом и внешнеполитическом смысле.
В экономическом плане границу дефолта мы не перейдем, считает Андрей Мишин. Ну, а "пограничное" состояние экономики, по его мнению, продолжится до окончания боевых действий.
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