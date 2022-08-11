Шантаж России на Запорожской АЭС: какое решение ожидать от ООН – что может измениться

Совет Безопасности ООН в четверг, 11 августа, рассмотрит вопросы безопасности Запорожской АЭС в связи с российским вторжением в Украину и усилением боевых действий на юге страны. Причем формально инициатором созыва Совбеза ООН выступает Россия. Каких решений ожидать? Может ли ООН стабилизировать ситуацию на ЗАЭС? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Есть два человека, которые в этом вопросе прямо могут повлиять на РФ и лично Путина – это Эрдоган и Си Цзиньпин

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак размышляет следующим образом:

"ООН не в силах каким-либо образом повлиять на ситуацию вокруг Запорожской АЭС. У международных организаций, на данном этапе развития человечества, нет абсолютно никаких рычагов, чтобы заставить РФ отказаться от ведения войны против Украины, не говоря уже о ядерном шантаже".

По мнению эксперта, инертность реакции всего развитого мира на возможность тактического подрыва российскими военными одной из крупнейших АЭС в Европе объяснятся липким животным страхом, а также непониманием того, чем это грозит всему человечеству.

"Есть два человека, которые в этом вопросе прямо могут повлиять на РФ и лично Путина – это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Только они пользуются огромным авторитетом у Владимира Путина и могут лично убедить его отказаться от безумной авантюры, которая ставит под угрозу существование всего человечества", – считает Иван Ступак.

Он считает, что лучший ход, который можно сейчас сделать – максимально доходчиво через СМИ донести всему миру, что по сравнению с возможным подрывом Запорожской АЭС, аварии на Чернобыле и Фукусиме были лишь бенгальскими огоньками.

"Никто не сможет спрогнозировать направление ветра в случае аварии, а также – как далеко и в каком направлении разнесет по всей планете радиоактивные частички", – акцентирует эксперт.

Оккупированная, милитаризированная и заминированная атомная станция в Энергодаре имеет все шансы стать катастрофой для Украины и соседских стран на много десятилетий

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых отмечает, что ООН с начала войны показала себя, по большей части, импотентной организацией, которая за долгую историю существования не выработала реальных инструментов влияния на агрессора.

"Выражение озабоченности, призывы к миру и другие варианты словесной эквилибристики – это ни о чём. Так что ожидать чего-то серьезного от очередного заседания Совбеза ООН не стоит. Тем более, что созвано оно Россией. Одним из плюсов можно считать привлечение внимания мира к данной проблеме. Оккупированная, милитаризированная и заминированная (со слов местных гауляйтеров) атомная станция в Энергодаре имеет все шансы стать катастрофой для Украины и соседских стран на много десятилетий, – предупреждает эксперт. – Не имея возможности победить на поле боя, Россия прибегает к очередному шантажу – взорвать мирный атом и перевернуть мировую политическую "шахматную доску". Смысла в этом даже для россиян, начавших в 21 веке кровавую и самую масштабную войну, нет. Но стоит ли говорить о смыслах, если это касается воспаленного диктаторского сознания Путина и его амбиций влиять на мировые процессы силой?".

Олег Вострых подчеркивает, что МАГАТЭ не имеет контакта со станцией сейчас и не может в реальном времени контролировать ситуацию. По его мнению, попытка рассмотреть вопрос на заседание Совбеза ООН с привлечением МАГАТЭ могло бы помочь решить эту ситуацию. Но лишь при условии, если бы эти организации могли влиять – и были более решительными.

о том, что ВСУ якобы ведут обстрелы с жилых районов. Россия ищет варианты вынудить Украину сесть за стол переговоров и сдать свои территории. Принять капитуляцию. Лишить нас поддержки мира и остаться один на один с диктатором. И мы, и весь цивилизованны мир должны это понимать – и не дать подобному случиться". "В данной ситуации, следует ожидать призывы к обеим сторонам прекратить обстрелы станции и перестать делать из неё военный склад с боеприпасами и оружием, – прогнозирует эксперт. – Это очередная попытка переложить ответственность оккупантов на украинскую сторону через международные организации. Как в ситуации с международной неправительственной организацией Amnesty International, которая явно под дудку Кремля выдала доклад

Катастрофа на ЗАЭС куда опаснее трагедии на Чернобыльской АЭС

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук признался, что не уверен в способности ООН не то что стабилизировать ситуацию с ЗАЭС, но и вообще что-либо в мире стабилизировать.

"Эта организация показала себя как сугубо декоративная, которая ни на что реально не влияет. Я полагаю, что по завершения военного конфликта в Украине, ООН должна быть серьезно реформирована либо вообще распущена. Как в свое время случилось с Лигой наций, которая не смогла ни предотвратить, ни остановить Вторую мировую… Такие совещательные, абсолютно формальные международные органы, цивилизованному миру, желающему жить без войн, не нужны", – уверен эксперт.

По его словам, максим, что может сделать ООН – быть неким посредником, как в случае с заключением соглашения о разблокировании украинских портов.

"Но реально стабилизировать ситуацию вокруг ЗАЭС способны только Украина и России – при посредничестве МАГАТЭ и, возможно, каких-то других международных игроков-гарантов. У нас уже работает зерновое соглашение. Без "зрады". Мир не рухнул. А атомное соглашение – на порядок важнее, – акцентирует Никита Трачук. – Ведь катастрофа на ЗАЭС куда опаснее трагедии на Чернобыльской АЭС. Это ударит по всем. Не только по Украине. Ужасающие последствия ударят по России, по Европе. Мы имеем беспрецедентную ситуацию. И я не знаю, почему мир так вяло реагирует на то, что сама большая атомная электростанция в центре Европы впервые в истории человечества стала, по сути, полем боя, зоной конфликта. Оттуда идут обстрелы, туда "прилетает". Она заминирована. Вот кем нужно быть, чтобы заминировать АЭС?!".

Именно поэтому, подчеркивает эксперт, что нужны прямые украино-российские переговоры при посредничестве МАГАТЭ, представителей которой россияне на ЗАЭС не допускают.

"Цепочки поставок, логистика – нарушены. Украинские специалисты работают, находясь, по сути дела, в заложниках у россиян. Никто толком не знает, что там происходит. В "Росатоме" заявляют, что они тут не при чем. И тут же звучат заявления, что ЗАЭС хотят переподключить на Крым. Ни наш "Энергоатом", ни МАГАТЭ повлиять на это никак не могут. Ситуация крайне серьезная, – отмечает Никита Трачук. – От заседания Совбеза ООН каких-то глобальных решений по этой проблеме я не ожидаю. Но если удастся выйти на некие возможности для переговоров – уже хорошо. Точечно, технически, при посредниках – но договариваться надо. О неком протоколе безопасности, который позволит стабилизировать ситуацию. Подчеркиваю, мы ведь договариваем об обмене телами погибших, обмене пленными. Сумели договориться по зерну. И нам обязательно надо договориться по ЗАЭС. Составить некое ядерное (атомное) соглашение при посредничестве международных организаций, отдельных стран. Составить, подписать – и незыблемо соблюдать!".

Эксперт резюмирует:

"Понятно, что инициировав соответствующее заседания Совбеза ООН, РФ как ее постоянный член пытается легализовать себя как нового владельца ЗАЭС. Как понятно и то, что мир этого не признает, как он не признал аннексию Крыма. Как понятно и то, что Украина давно должна была собирать ООН по поводу всего, что творится вокруг ЗАЭС. Как понятно и то, что из этой встречи (даже такой никакой структуры как ООН) следует извлечь всё, чтобы обезопасить мир от новой ядерной катастрофы. Надеюсь, что итогом станет разряда вокруг АЭС в Энергодаре. И подписание, пусть технического, но снижающего риски атомного (ядерного) соглашения между Украиной и Россией".

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