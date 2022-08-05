Что стоит за манипуляцией Amnesty International о ВСУ – как победить российскую пропаганду

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении раскритиковал заявление Amnesty International о том, что ВСУ якобы размещают вооружение в жилых районах, в том числе школах и больницах. По его словам, подобные "манипулятивные отчеты" – это попытка оправдать российские террористические действия против Украины. Также Зеленский пообещал увеличить информационное присутствие Украины в африканских странах, где, по его словам, присутствует "профицит российской пропаганды". И заявил, что торможения обещанных 8 млрд евро для Украины от ЕС – это "или преступление, или ошибка". Как оцениваете данные заявления? Почему именно так? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Заявление Amnesty International. Фото: из открытых источников

Кажется, Amnesty Internasional оказывает услугу для путинской пропаганды

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний уверен, что вызвавший такой резонанс заявления от организации Amnesty Internasional являются циничными, провокационными, однозначно ложащимися в контекст российской пропаганды.

"И вопрос здесь не только в том, что гибнут тысячи людей, что украинская армия защищает свои города, а не уничтожает российские. Вопрос еще и в том, что попытки быть объективными (как в Amnesty Internasional это себе представляют) разбиваются о фактаж. Ведь россия ведет войну без правил. А украинский воин защищает свой дом всеми возможными способами", – подчеркивает эксперт.

Он напоминает, что россия с первых дней полномасштабного наступления разрушает украинские городами всевозможным арсеналом оружия – от крылатых ракет до тяжелой артиллерии. Но пытается выдать эти обстрелы кза уничтожение "объектов военной инфраструктуры".

"И, кажется, Amnesty Internasional оказывает услугу (бесплатную ли?) именно исполняемую путинской пропаганде. Мы хорошо помним как ОБСЕ, в которой господствовала российская позиция, нередко одобряла действия захватчика и террористических "ЛДНР". Конечно, это информационный удар, конечно, нам нужно реагировать, инициируя расследование, в том числе, с участием международных организаций", – отмечает Юрий Подорожний.

Комментируя тему Африки, он с сожалением отметил, что, будучи одной из ведущих зерновых стран мира, Украина никогда не уделяла должного внимания этому континенту. А попытки в прошлые годы начать такое сотрудничество нивелировались российским влиянием в Африке.

"И хотя сама россия там не доминирует, свои цели и задачи она выполняет. Сегодня Африка – это в основном китайский континент, – поясняет эксперт. – Таким она, похоже, в дальнейшем будет еще больше. При этом активно вытесняться будут и США, и европейские страны. По большому счету, не вижу, по крайней мере, в ближайшем будущем, возможностей для серьезного украино-африканского сотрудничества. Но, безусловно, пришло время изменить политику относительно задач и целей деятельности наших посольств в ряде стран".

Касательно выпада президента в сторону задержки помощи Украине от ЕС, Юрий Подорожний размышляет так:

"Экономическая ситуация в Украине ухудшается. Пока идет война, ни о какой стабилизации экономики речь не идет. При этом правительство аморфно, а Офис президента, который взял управленческие полномочия на себя, не предложит адекватных ситуации решений. Более того, экономическая команда во главе с Гетманцевым (председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, известный своими инициативами, направленными на максимальное зарегулирование и обложение налогами представителей бизнес-сферы – прим. ред.), кажется, открыла свой фронт в борьбе с бизнесом. Отсюда и эмоциональные заявления президента в сторону ЕС относительно задержки обещанных средств".

Вопрос в том, продолжает эксперт, что для ЕС это значимые средства. А задержка – это повод задуматься не только об эффективности сотрудничества, но и о внутренней экономической политике.

"Всем в Украине должно быть понятно, что помощь – это не вечная история. А война, которую мы ведем, это дело нас самих. И за каждый патрон мы должны благодарить, но и думать, где эти патроны завтра возьмутся в Украине. Мы должны понимать, что, не запустив экономику и ВПК в адекватную степень работы, мы обречены на поражение, – поясняет Юрий Подорожний. – Но я уверен, что это будет поражение отдельных лиц, потому что власть должна находиться в руках тех, кто способен мыслить глобально".

Мир, выстроенный Хельсинскими соглашениями 1975 года, был окончательно попран и демонтирован в 2022-м

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак считает, что Зеленский пользуется любой публичной возможностью перекрыть информационно-пропагандистское влияние российской пропагандистской машины, которая куда объемней и результативней нашей, к тому же щедро финансируется.

"К сожалению, мы вынуждены делать это постфактум, когда любое вредительское мероприятие рф уже случилось, – акцентирует эксперт. – И мы вынуждены оправдываться или доказывать истинность альтернативного понимания. Пока наступать на информационном поле ведущих стран мира мы еще не умеем, но это дело научаемое".

По мнению Олега Постернака, ситуация с Amnesty International – это практически продолжение дискуссии о роли ОБСЕ, Красного креста, ПАСЕ и других структур, которые из конъюнктурных идеологических, политических или ошибочных соображений не способны принять новую международную реальность.

"Мир, выстроенный Хельсинскими соглашениями 1975 года, последующими декларациями и хартиями с уклоном на культ прав человека, был окончательно попран и демонтирован в 2022-м. Но данные структуры по инерции не готовы перестраивать свою деятельность с точки зрения глобальной солидарной защиты попранных россией прав большого европейского народа в центре континента, – отмечает эксперт. – Они всё еще пытаются копошиться в балансах мнений, патетике формальных и красивых выражений, дискуссиях. Все это было полезно и важно в сытой, и спокойной Европе до войны в Украине. Продолжать этот тренд после широкомасштабной российской агрессии – институциональный инфантилизм и конформизм в отношении фактически реанимированной Путиным нацисткой практики. Ну и, безусловно, все последние годы рф тщательно и планомерно расставляла сети вокруг подобных структур, финансируя нужных людей, пичкая агентурой и добиваясь своих целей".

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