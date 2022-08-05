Арестович о россиянах на херсонском направлении: это покойники и смертники

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Кравцев Сергей
Российские захватчики фактически закончили формирование группировки на херсонском направлении, куда ранее было переброшено большое количество живой силы и техники с Донбасса и других направлений. Что на самом деле задумали в Москве вскоре увидим, но пока что есть предположения, что оккупанты пытаются таким маневром достичь одну из трех целей. Первая — выдвижение в сторону Николаева, поход на Кривой Рог или остановка наступательных действий ВСУ в районе трассы Николаев-Херсон, недалеко от поселка Посад-Покровское. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью правозащитнику Марку Фейгину.
Херсонская область. Фото: censor.net
Алексей Арестович отметил, также россиянам создают немало проблем плацдармы ВСУ на берегу реки Ингулец в районе Давидова Брода.
Марк Фейгин поинтересовался у Арестовича, есть ли потенциал и силы у тех российских войск, которые агрессора перебросил на Херсонщину, начать наступление на Николаев? Советник главы ОП ответил, что эти войска уже давно воюют, их хорошо истерзали ВСУ. У них нет боевого настроения, к тому же они полностью не укомплектованы. Арестович напомнил недавние удары ВСУ по складам с боеприпасами в Херсонской области, а также удар по железнодорожному мосту.
По мнению Алексея Арестовича, те люди, которых Россия перебросила на херсонское направление уже не жильцы.
Арестович подытожил, что тех ресурсов, которые враг имеет на херсонском направлении недостаточно для того, чтобы развить наступление.
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