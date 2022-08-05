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Арестович о россиянах на херсонском направлении: это покойники и смертники

Советник главы ОП усомнился, что враг сумеет начать наступление

сегодня, 08:42 comments1099
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские захватчики фактически закончили формирование группировки на херсонском направлении, куда ранее было переброшено большое количество живой силы и техники с Донбасса и других направлений. Что на самом деле задумали в Москве вскоре увидим, но пока что есть предположения, что оккупанты пытаются таким маневром достичь одну из трех целей. Первая — выдвижение в сторону Николаева, поход на Кривой Рог или остановка наступательных действий ВСУ в районе трассы Николаев-Херсон, недалеко от поселка Посад-Покровское. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью правозащитнику Марку Фейгину.

Арестович о россиянах на херсонском направлении: это покойники и смертники

Херсонская область. Фото: censor.net

Алексей Арестович отметил, также россиянам создают немало проблем плацдармы ВСУ на берегу реки Ингулец в районе Давидова Брода.

"На той стороне где-то штук 15 БТГ — на правой, на левой в качестве ближних тылов 4-6. Еще есть группировочка чуть-чуть южнее, которая там добирает. В целом на театре [боевых действий] около 30", — рассказал он.

Марк Фейгин поинтересовался у Арестовича, есть ли потенциал и силы у тех российских войск, которые агрессора перебросил на Херсонщину, начать наступление на Николаев? Советник главы ОП ответил, что эти войска уже давно воюют, их хорошо истерзали ВСУ. У них нет боевого настроения, к тому же они полностью не укомплектованы. Арестович напомнил недавние удары ВСУ по складам с боеприпасами в Херсонской области, а также удар по железнодорожному мосту.

По мнению Алексея Арестовича, те люди, которых Россия перебросила на херсонское направление уже не жильцы. 

"Мне их по-человечески жаль, а по-военному — нет", — добавил он. 

Арестович подытожил, что тех ресурсов, которые враг имеет на херсонском направлении недостаточно для того, чтобы развить наступление. 

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=41eHLnSTEsY
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