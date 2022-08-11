Встреча Зеленского и Путина на полях саммита G20: какие есть варианты

Индонезия заинтересована в проведении встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина на полях саммита G20, который пройдет на острове Бали 15-16 ноября, если лидеры примут в мероприятии очное участие. Какова вероятность, что такая встреча состоится вообще в этом году? Какие для этого должны вызреть условия? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Участие Путина в форуме G20 – под большим вопросом

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассуждает так:

"Следует понимать, что встречи в формате G20 – это визионерский форум, определяющий тренды, направления развития мировых экономики, а также некую сверку часов о правилах игры в политике, экономике, экологии (климат), вопросах безопасности глобального характера. И речь должна идти именно о фиксировании понимания глобальных игроков, руководителей ведущих государств-экономик мира, насколько они адекватно воспринимают новые вызовы – и готовы ли взаимодействовать в их преодолении. Учитывая это, на данный момент присутствие на такой встрече Путина – контрпродуктивно".

Эксперт напоминает, что в июле на Бали прошел форум-подготовка G20 на уровне министров иностранных дел с участием главы МИД РФ Лаврова, показывается, что Путин точно не сможет получить тот прием, на который он рассчитывает – и который можно было бы преподнести собственному народу как некий успех, некий внешнеполитический прорыв.

"Путин не сможет до ноября зафиксировать определенные линии, которые бы требовал признать, как готовый результат. Даже, если будут проведены так называемые "референдумы" на временно оккупированной части Херсонской и Запорожской областях – они не являются теми линиями, которые можно предъявить как условия окончания горячей фазы войны. Как некую новую реальность, которую Путин может презентовать на саммите, требуя, чтобы его хотя бы выслушали", – поясняет Виталий Кулик.

Более того, продолжает он, если россияне пойдут на такие псевдореферендумы, то ни о каком участии Путин на форуме G20 речи быть не может. А Украина должна будет ставить вопрос перед нашими внешними партнерами о необходимости вообще заблокировать участие России в подобных мероприятиях.

"Поэтому я не верю, что будет встреча Зеленского с Путиным на полях саммита "двадцатки". Я не вижу готовность России без предъявления некой собственной "победы" участвовать в этом форуме. А если это произойдет, то уже Зеленскому нет смысла там участвовать и встречаться с Путиным. С другой стороны, если этого не произойдет – Путину также нет смысла в такой встрече. Потому что этот будет безрезультатный для него форум, где он будет подан остракизму, выслушает больше, чем Лавров о себе в июле. И это окажется, мягко говоря, не совсем успешным для РФ мероприятием", – отмечает Виталий Кулик.

Так что, продолжает он, участие Путина в форуме G20 – под большим вопросом.

"А вот если мы сможем к тому времени достигнуть неких своих тактических целей в войне с Россией, если она будет подвигнута к попытке достигнуть какого-то соглашения о прекращении огня, то такая встреча вероятна – хотя бы для фиксации при международном присутствии соответствующих договоренностей или меморандума. Но если это и станет возможно, что речь, думаю, пойдет о чем-то похожем на корейский вариант. Напомню, что мирного договора между Северной и Южной Кореей нет. И формально война в 1953 году не прекращена. Есть только меморандум о прекращении огня и проведении линии разграничения, – подчеркивает Виталий Кулик. – Вот если РФ выйдет с подобными инициативами, будет продвигать подобные нарративы, найдет поддержку своих предложений на Западе, если нам эта линия разграничения будет выгодна в тактическом смысле – для наращивания собственного потенциала для контрнаступления в будущем, как нужная нам оперативная передышка (хоть я сомневаюсь, что нам это надо такой ценой), то такая встреча вероятнаа. Но пока я не вижу условий ни для одного из вариантов, которые сделали бы встречу Зеленского с Путиным возможной".

Война продолжится, но, в любом случае, нашу позицию следует озвучивать, чтобы это поняли и Россия, и международные партнеры Украины

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала напоминает, что президент Украины уже отмечал, что всё закончится только после освобождения ВСЕХ наших территорий, включая Крым. Потому, считает эксперт, следует публично четко описать, как деоккупация должна проходить. По мнению Виталия Балы, речь следует вести о трех этапах.

Первый – выходим на позиции до 24 февраля, до полномасштабного российского вторжения.

Второй – полное освобождение Донбасса.

Третий этап – Крым.

"Следует акцентировать, что только в таких параметрах Украина готова встречаться с представителями РФ и вести какие-то переговоры, – подчеркивает политолог. – Понятно, что россияне сейчас на это не согласятся. Потому ситуация будет непростой. Война продолжится. Но, в любом случае, нашу позицию следует озвучивать, чтобы это поняли и Россия, и международные партнеры Украины. Чтобы не было никаких спекуляций, инсинуаций, принуждения нас к миру на условиях РФ – с некими уступками, что сродни капитуляции".

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