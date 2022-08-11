Что-то пошло не так: Кремль снова переносит "референдумы" об аннексии

Российское руководство до сих пор в замешательстве от взрывов на авиабазе вблизи Новофедоровки в аннексированном Крыму. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские паспорта. Фото: из открытых источников

Американские эксперты отмечают, что российские официальные лица остаются смущенными относительно атаки 9 августа на авиабазу Саки в оккупированном Россией Крыму, расположенную в 225 км по российским линиям, в результате которой было уничтожено по меньшей мере восемь российских самолетов и несколько зданий". Спутниковые снимки подтвердили сообщение военно-воздушных сил Украины о том, что атака уничтожила по меньшей мере восемь российских самолетов, что противоречит заявлениям России о том, что взрывы не повредили ни один самолет и не были результатом атаки.

Также отмечается, что изменение планов Кремля свидетельствует о том, что оккупационные силы, скорее всего, перенесут дату так называемых референдумов об аннексии в оккупированной Украине.

"Из-за аннексии труднее представить любое урегулирование войны путем переговоров на любых условиях, которые могли бы принять Украина или Запад, демонстрируя, что Кремль принципиально не воспринимает прекращения войны на любых условиях, кроме капитуляции Украины", — добавили аналитики.

Как сообщается, в последние недели Иран начал тренировать российские силы на иранских системах БПЛА, демонстрируя углубление военного сотрудничества между Ираном и Россией.

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