Что-то пошло не так: Кремль снова переносит "референдумы" об аннексии

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Кравцев Сергей
Российское руководство до сих пор в замешательстве от взрывов на авиабазе вблизи Новофедоровки в аннексированном Крыму. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Российские паспорта. Фото: из открытых источников
Американские эксперты отмечают, что российские официальные лица остаются смущенными относительно атаки 9 августа на авиабазу Саки в оккупированном Россией Крыму, расположенную в 225 км по российским линиям, в результате которой было уничтожено по меньшей мере восемь российских самолетов и несколько зданий". Спутниковые снимки подтвердили сообщение военно-воздушных сил Украины о том, что атака уничтожила по меньшей мере восемь российских самолетов, что противоречит заявлениям России о том, что взрывы не повредили ни один самолет и не были результатом атаки.
Также отмечается, что изменение планов Кремля свидетельствует о том, что оккупационные силы, скорее всего, перенесут дату так называемых референдумов об аннексии в оккупированной Украине.
Как сообщается, в последние недели Иран начал тренировать российские силы на иранских системах БПЛА, демонстрируя углубление военного сотрудничества между Ираном и Россией.
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