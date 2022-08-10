Украину уже поделили: оккупанты пытаются внушить людям, что независимой страны уже нет

Пропагандой занимаются не только штатные пропагандисты Кремля, но и российские военные, которые пытаются навязывать людям в оккупации мнение о том, что территорию Украины уже поделил между собой другие страны, мол часть областей отошла Польше, еще часть России. В частности, такие слухи оккупанты распространяют в Мелитополе Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Карта Украины. Фото из открытых источников

В Минобороны Украины отмечают, что российские военные пытаются внушить людям в оккупации мысль, что "Украину уже поделили".

Украинская разведка считает, что главная задача распространения таких слухов в том, чтобы у людей пропала надежда на освобождение.

Ставленники оккупантов проводят беседы с руководителями предприятий, чтобы те проводили собрания с работниками и рассказывали им о том, что прежней независимой Украины уже нет, что страну уже разделили между собой другие государства, о том, что в западных областях Украины ввели в обиход польские злотые, в магазинах двойные ценники, как и на тех территориях, где установила контроль Россия.

В ГУР МОУ предупреждают, что пропаганда оккупантов не даст никакого результата. Временно оккупированные территории будут освобождены, а Украина останется неделимым, унитарным, свободным государством.

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