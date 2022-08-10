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Генерал Марченко рассказал, какие территории ВСУ смогут освободить до конца года

Украина ждет полного пакета западной помощи, чтобы начать контрнаступление

сегодня, 15:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Есть 100% уверенности в том, что украинская армия сможет до конца нынешнего года деоккупировать Херсон. Как передает портал "Комментарии", таким прогнозом в интервью "РБК-Украина" поделился генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

Генерал Марченко рассказал, какие территории ВСУ смогут освободить до конца года

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. Фото: из открытых источников

Генерал-майор отметил, что задача для ВСУ – до конца года свести до минимума боевые действия в Украине. После возобновления контроля над городом Херсон и областью Украина должна сделать все, чтобы прекратилась горячая фаза войны.

При этом Марченко отказался называть конкретные сроки, когда начнется активная наступательная кампания украинской армии в Херсонской области. Военный отметил, что он бы хотел обратиться к жителям Херсона с одной просьбой – "немного потерпеть".

Дмитрий Марченко заинтриговал, заявив, что украинцам не стоит волноваться, анализируя те события, которые сейчас происходят в Украине, потому как освобождение Херсонской области от оккупантов будет проходить намного быстрее, чем кто-то себе представляет.

Говоря о планах Москвы провести фейковый референдум в Херсонской области Марченко отметил, что все это пустое, потому как, то народное сопротивление, которое есть на Херсонщине, не оставит оккупантам ни единого шанса.

На вопрос, почему откладывается контрнаступление Марченко отметил тем, что Запада передает Украине обещанное оружие слишком небольшими партиями. Из-за этого приходится немного ждать.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/general-dmitriy-marchenko-otvoyuem-krym-herson-1660059368.html
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