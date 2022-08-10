Время пришло: есть ли уже условия для возвращения Крыма – о чем говорит заявление президента

В традиционном вечернем обращении 9 августа президент Украины Владимир Зеленский основную его часть посвятил Крыму, где прозвучали взрывы на военном аэродроме и складах в Новофедоровке. Заявил, что российская война против Украины и свободной Европы началась в Крыму – и должна закончиться его освобождением. Подчеркнул, что Черноморский регион не может находиться в безопасности, пока Крым является военной базой РФ. Добавил, что Крым обязательно опять станет украинским. Упомянул Крымскую платформу. Как оцениваете данные заявления? Когда и при каких условиях Украина может вернуть Крым? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Крым. Фото из открытых источников

Условия для возвращения Крыма практически вызрели

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко считает, что из уст Зеленского прозвучали не ритуальные заявления, которые мы слышали восемь лет войны. По мнению эксперта, мы видим осмысленное властью понимание, что без освобождения последнего клочка украинской земли не наступит мир.

"Эту точки зрения нужно развиваться, в особенности в отношении Крыма. Потому что Крым – не только плацдарм для российской агрессии на юге Украины. Это еще и российский плацдарм (по крайней мере, как они его создавали) для тотального контроля над Черным и Азовским морями. И это российский плацдарм для агрессивных действий на Ближнем Востоке – в Сирии, возможно, в других местах", – поясняет Андрей Сенченко.

Потому, поясняет он, освобождение Крыма и его фактическое возвращение в состав Украины – это интерес не только Украины, но и всех Причерноморских стран, а более глобально – всех тех, кто не хочет войны в Европе и хочет урегулирования на Ближнем Востоке.

"Условия для возвращения Крыма практически вызрели, – считает эксперт. – Путин, перейдя в 2022 году к масштабной агрессии, даже скептиков заставил поддерживать Украину – это первое. Второе – когда он перешел к отрытой агрессии, в значительной мере вскрылись его "консервы" в Европе и за океаном. Часть американских и европейских политиков, представителей СМИ и псевдообщественных структур. В результате они становятся изгоями в мире и своих странах. Соответственно, у них снижается возможность мутить воду. Как вся эта история с Amnesty International, решившей обвинять ВСУ в том, что они защищают свою землю. Кстати, в советские времена некоторые руководители этой структуры были награждены Орденом Ленина. Такова ее история, забытая. А сейчас вскрытая. И таких "вскрытий" достаточно много. И эти люди и организации, подчеркиваю, становятся изгоями. Теряют общественный вес, влияние".

Соответственно, акцентирует Андрей Сенченко, у тех же наших европейских, заокеанских партнеров появляется более рельефное восприятие, во-первых, того, что происходит, во-вторых, как это не приостановить, а закончить. И без освобождения Крыма это невозможно.

Поэтому сегодня это уже не только наше желание, но и часть понимания и стратегии поддержки Украины со стороны Запада, резюмирует эксперт.

Украина имеет полное право все расположенные в Крыму российские военные объекты рассматривать как цели в рамках ведения войны

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов отмечает, что Путин широкомасштабным нападением на Украину в феврале этого года не только сплотил нашу страну и НАТО, но и вернул внимание к Крыму, который, по мнению эксперта, выпал из мировой повестки.

"Потому что задолго до широкомасштабной агрессии и даже до 2014 года Крым был фактически сдан. Сначала коммунистами при рассмотрении Конституции – когда он в качестве уступки получил автономию. Затем той политикой украинских властей, которая велась на том направлении. В итоге в 2014-м подавляющее число находившихся в Крыму СБУшников, прокуроров, чиновников, представителей высшего командования изменили присяге. И перешли на сторону российских оккупантов", – напоминает эксперт.

К сожалению, продолжает он, новая украинская власть из той ситуации особых выводов не сделала.

"И назначение того же Кулинича руководить крымским управлением СБУ (было расположено в Херсоне), который оказался предателем, говорит само за себя, – считает Валерий Дымов. – Вся эта безответственная политика официального Киева позволяла Крыму быть как бы в стороне от переговоров, которые велись и при участии Украины, и за нашей спиной. Говорили о Донбассе, а Крым был "за скобками". Никто не верил, что он может быть возвращен в украинскую гавань не военным, а политическим путем далеко отложенных переговоров".

Но, акцентирует эксперт, Путин своим открытым, циничным, переполненным военными преступлениями нападением на Украину вернул Крым в мировую повестку.

"И в сфере военных действий (как украинскую территорию). Мы видим заявления США, что они приветствуют любые решения Украины по поводу возвращения своей территории (а Крым туда входит автоматически, а не только как временно оккупированные части Донбасса, как было в мировой повестке до 24 февраля 2022-го). И в сфере политической – Крым уже не отложенная проблема", – подчеркивает Валерий Дымов.

Он уверен, что мы должны рассматривать Крым как территорию, которую оккупировала РФ (именно оккупировала, а не аннексировала). А потому Украина имеет полное право все расположенные там российские военные объекты рассматривать как цели в рамках ведения войны за возвращение наших территорий.

"Именно об этом – вчерашние взрывы в Новофедоровке, – считает эксперт. – Несмотря на то, что Украина филигранно, по моему мнению, ведет политику, когда соглашается с российской стороной, что это были не удары ВСУ, а "нарушение противопожарной безопасности", все прекрасно понимают, что произошло и происходит на самом деле. А на самом деле – Крым возвращается в информационную орбиту и в военном смысле (радиус украинской артиллерии стали в разы больше), и в политическом (как незаконно оккупированная Россией территория, которая однозначно вернется в Украину, причем, скорее всего в результате наших контрнаступательных действий в той войне, новый виток которой дал сам Путин). Мы уже видели панику, очереди у Керченского моста на выезд из Крыма. "Хоть камни с неба" – бумерангом вернулось украинской ответкой за те события, которые задолго до 24 февраля позволяла себе Россия касательно украинского Крыма".

Вернуть Крым военным путем Украина пока не имеет возможности

Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля прогнозирует, что возвращение Крыма под украинский суверенитет будет означать, что закрыта история серьезного конфликта в Восточной Европе, история территориальных претензий России по отношению к Украине и, возможно, к ряду других государств.

"В этом смысле данное событие станет эпохальной точкой. Без возвращения Крыма Украине нельзя будет говорить о том, что поставлена точка в истории российского реваншизма", – уверен политолог

По его мнению, вернуть Крым военным путем Украина пока не имеет возможности. Но способна на подобное – и то не сазу – сделать на материковой части.

"А с полуостровом и Севастополем всё сложнее. Их возвращение возможно, если РФ добровольно откажется от претензий на данные территории, – считает Владимир Воля. – Несомненно, что для такой позиции российского руководства и общества внутри государства-агрессора должны произойти кардинальные перемены. И если российская элита откажется от претензий на украинские территории, возможно, она одновременно откажется от притязаний на Приднестровье, Южную Осетию, Абхазию, другие квазиобразования, созданные Россией, а также земли других государств, на которые она имеет виды".

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