Взрывы в Крыму: показали обгоревшие истребители на вражеской авиабазе (ВИДЕО)

Взрывы в Крыму (фото из открытых источников)

В сети показали обгоревшие остатки российских истребителей после взрывов на авиабазе в Крыму в районе населенного пункта Новофедоровка. Соответствующее видео появилось в Телеграмме журналиста Андрея Цаплиенко.

На видео видны обгоревшие российские истребители. А возле них работают пожарные.

"Остатки вражеских истребителей после взрыва авиабазы в Крыму",- подписал журналист видео.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Минобороны Украины потролило оккупантов по взрывам в Крыму. В Министерстве обороны Украины отреагировали на взрывы во временно оккупированном Крыму. Об этом МО написало на своей официальной странице в социальной сети. В Минобороны напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

В оккупированном Крыму – взрывы недалеко от села Новофедоровка (Сакский район). Похоже, досталось военному аэродрому россиян и их составам. По некоторым данным, в Саках тоже накрыло аэродром Кто нанес удар и чем (и нанес ли) – пока не ясно. Но факт частичной демилитаризации Крыма очевиден.

Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк считает, что можно рассматривать несколько версий происходящего сегодня в Крыму.

По его мнению, нельзя исключать диверсию украинских спецслужб. Что доказать будет невозможно. А известным станет впоследствии.

Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько заявил, что кто-

то стрелял и чем – пусть отвечают компетентные лица. Большие поздравления присутствующим организовывать псевдореферендумы на оккупированной украинской территории.

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