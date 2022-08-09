logo

BTC/USD

23197.15

ETH/USD

1707.08

LTC/USD

59.30

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

40.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Взрывы в Крыму: показали обгоревшие истребители на вражеской авиабазе (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрывы в Крыму: показали обгоревшие истребители на вражеской авиабазе (ВИДЕО)

Во время взрывов в Крыму сгорели российские истребители

9 августа 2022, 23:04
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Взрывы в Крыму: показали обгоревшие истребители на вражеской авиабазе (ВИДЕО)

Взрывы в Крыму (фото из открытых источников)

В сети показали обгоревшие остатки российских истребителей после взрывов на авиабазе в Крыму в районе населенного пункта Новофедоровка. Соответствующее видео появилось в Телеграмме журналиста Андрея Цаплиенко.

На видео видны обгоревшие российские истребители. А возле них работают пожарные.

"Остатки вражеских истребителей после взрыва авиабазы в Крыму",- подписал журналист видео.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Минобороны Украины потролило оккупантов по взрывам в Крыму. В Министерстве обороны Украины отреагировали на взрывы во временно оккупированном Крыму. Об этом МО написало на своей официальной странице в социальной сети. В Минобороны напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Также "Комментарии" писали о чем говорят взрывы в Крыму . В оккупированном Крыму – взрывы недалеко от села Новофедоровка (Сакский район). Похоже, досталось военному аэродрому россиян и их составам. По некоторым данным, в Саках тоже накрыло аэродром Кто нанес удар и чем (и нанес ли) – пока не ясно. Но факт частичной демилитаризации Крыма очевиден. Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк считает, что можно рассматривать несколько версий происходящего сегодня в Крыму. По его мнению, нельзя исключать диверсию украинских спецслужб. Что доказать будет невозможно. А известным станет впоследствии. Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько заявил, что кто- то стрелял и чем – пусть отвечают компетентные лица. Большие поздравления присутствующим организовывать псевдореферендумы на оккупированной украинской территории.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Tsaplienko/13041
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!