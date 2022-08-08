Россия спешит утвердить новые аннексии: удастся ли ей это – чего ждать дальше

Российские захватчики могут ускорить подготовку к псевдореферендумам по аннексии оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 7 августа предупредил, что если российские оккупанты пойдут по пути псевдореферендумов, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром. Быть (и если быть – то когда, при каких условиях) или не быть псевдореферендумам – и почему? Какие есть варианты развития событий? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Херсон. Фото: из открытых источников

Проведение или не проведение псевдореферендумов будет в первую очередь зависеть от ВСУ

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко напоминает, что РФ делает уже не первую попытку провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях. Используя при этом все возможные инструменты: от подкупа до запугивания.

"Но всё равно, уровень готовности взять участие в псевдореферендуме, и тем более поддержать российские планы остается очень низким. И это раздражает Кремль. Путину важно создать видимость закрепления захваченных украинских территорий – и у него для этого сжатые сроки. Во-первых, в декабре будет столетие создания СССР, это сакральная дата для Путина, к ней он хочет показать хоть какой-то результат, скорее в виде союзного государства с Белорусью и временно оккупированными территориями. Во-вторых, как раз в декабре россияне в полней мере ощутят действие санкций на собственной шкуре, поэтому ему нужно будет показать что-то, чтобы переключить внимание черни. Исходя из этого, псевдореферендумы оккупанты намерены провести в начале осени (средина сентября — начало октября), чтобы потом успеть еще шлепнуть какое-то решение Госдумы (о признание, о стратегическом партнерстве, о вхождение в состав РФ, или что-то другое в этом духе)", – поясняет Игорь Петренко.

По его мнению, проведение или не проведение псевдореферендумов будет в первую очередь зависеть от ВСУ, от их продвижения и успехов в освобождение территорий.

"Скорее всего, РФ попробует провести еще одну массированную атаку (о чем свидетельствует накапливание сил) и уже по ее результатам провести "референдумы". При этом для Зеленского псевдореферендумы – это красная линия, он четко об этом сказал. Такой шаг будет расценен нами как закрытие любых переговорных возможностей. И мы уже начали соответствующую работу с нашими партнерами, которые поддержат нас в этом и ударят еще большими санкциями по РФ, – подчеркивает эксперт. – Также такие действия приведут к новому витку увеличения поставок вооружения Украине. В целом псевдореферендумы – это исключительно инструмент для влияния на внутреннею аудиторию, никто в мире не признает их результаты (разве что Северная Корея и талибан)".

Реализация сценария попытки аннексии будет свидетельствовать о еще большем нарушении со стороны России международного права

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко уверена, что РФ готовит сценарии попытки аннексии украинских – временно оккупированных – территорий.

"В Херсонской, Запорожской областях, которые частично контролируются российской армией, вводится рублевая зона, российское образование, изымаются украинские книги, проводятся прямые репрессивные меры против местного населения, депутатского корпуса местных советов. Там работают российские силовые структуры, изымается собственность. Реализуется Крымская схема действий касательно аннексии", – поясняет аналитик.

Однако, отмечает она, даже согласно российскому законодательству для попытки аннексии территории должны сначала "стать самостоятельными", а затем "попросить" РФ о "присоединении".

"Во любом случае, подобные "опросы", "референдумы" нелепы с точки зрения международного права, украинского права. Российская "власть Херсонщины" или Запорожской области, ОРДЛО не имела, не имеет и не будет иметь никакой легитимности, – уверена Юлия Тищенко. – Ну, а реализация сценария попытки аннексии будет свидетельствовать о еще большем нарушении со стороны России международного права – и вместо повышения ставок еще больше заморозит потенциальный диалог о выходе из войны".

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