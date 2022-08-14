Кто вне мобилизации: какие положения нужно пересмотреть – актуально ли предложение Залужного

Министерство обороны Украины получило от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного обращение с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период, в частности, студентам. Об этом сообщил народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина. Как оцениваете данный шаг? Какие еще проблемы возникают с мобилизацией – как их следует разрешить? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

ВСУ. Фото: Getty Images

Сейчас именно качество и мотивация должны быть приоритетом для служения с оружием в руках на фронте

Адвокат, правозащитник, аналитик права Украинского института политики Игорь Печёнкин подчеркивает, что уверен в безусловной и безоговорочной победе нашей страны над подлыми российскими захватчиками на поле боя – благодаря героическим усилиям всего украинского народа. А инициативы Главнокомандующего ВСУ Украины Валерия Залужного по вопросу расширения категории лиц, которые могут выехать за рубеж (в том числе студенты), по его мнению, своевременны и полезны.

"Это должно повлиять на мотивацию, качество несения военной службы и, в результате, боевого потенциала и достижения побед на фронте", – поясняет эксперт.

Он отмечает, что защита Отечества, независимости и территориальной целостности является конституционными обязанностями граждан Украины. Но призыв должен осуществляться в рамках, прописанных в соответствующем законе.

"В результате неспровоцированной вооруженной агрессии россиян, в Украине действует военное положение, которое, вероятно в ближайшее время по инициативе военных, поддержке президента и парламента, будет продлено на 90 суток – до 21 ноября 2022 года. В процессе действия военного положения осуществляется мобилизация, что предусмотрено соответствующими нормативными актами. Но в процесс мобилизации часто допускаются искажения процедуры ее проведения, часты случаи грубого нарушения прав человека, – акцентирует Игорь Печёнкин. – В правозащитной практике за защитой нередко обращаются патриотично настроенные граждане Украины, которые искренне желают защищать Родину, но не имели должного уровня военной подготовки или вообще никогда не имели представления о порядке обращения с оружием и несении воинской службы. Однако "на скорую руку" они были призваны, прошли месячные сборы и отправлены на передовую, что дало негативные результаты".

По словам правозащитника, в конкретных случаях защиты прав военнослужащих были примеры, когда на улице городов той же западной Украины, мужчинам, которые провожали близких и не собирались выезжать за рубеж, полицейские вручали повестки с нарушением порядка их выдачи и перечня служебных лиц, которые могут это проводить. Также известно о формально проведенных медицинских комиссиях, после чего недостаточно мотивированные и слабо обученные украинцы отправлялись в части.

В результате, продолжает Игорь Печёнкин, призываются небоеспособные кадры, которые не подготовлены надлежащим образом. В течении нескольких месяцев в спартанских условиях такие люди нередко получают обострение хронических болезней и поступают в критическом состоянии в медучреждения. Это приводит к дальнейшему ухудшению их здоровья. Что не мешает прохождению военно-врачебной комиссии, согласно порядку, установленному застаревшими нормативно-правовыми актами в ВСУ или в Национальной гвардии, которые есть в системе органов МВД. И уже после этого происходит увольнение с военной службы в случаях в порядке, установленном законом. При этом, продолжает эксперт, есть четкий порядок отсрочки лицам, которые по медицинским показателям не могут быть призваны.

"Приведенные выше, подобные и не только меры заставляют не желающих или не имеющих возможность нести военную службу искать пути легализации такого статуса – или прибегать к разного рода фальсификациям, что коррумпирует систему публичного управления, военной администрации и медицинских учреждений. Одним из примеров правильного решения проблемы является шаг относительно студентов, обучающихся в зарубежных ВУЗах. Резюмируя можно утверждать, что экстренные меры поставить под ружье максимальное количество трудоспособных, военнообязанных граждан Украины были верными в условии начала вражеского вторжения. Но сейчас именно качество и мотивация должны быть приоритетом для служения с оружием в руках на фронте. Там не место людям, которые по ошибке медиков, желающих выслужиться перед чиновниками, в том числе военными, попали в критические для них условия. Это лишь наносит вред и самим мобилизованным, и тем частям, куда они прибывают, становясь, фактически, балластом в случае попадания в действительно боеспособную единицу", – подчеркивает Игорь Печёнкин.

По его мнению, примером планомерного, тщательного порядка призыва и несения воинской службы во время военных конфликтов могут служить Израиль, Швейцария, КНР в разные этапы и периоды своего развития.

"Грамотный подход к мобилизации обеспечит взаимопонимание между властью и гражданином, сплотит гражданское общество и улучшит военную инфраструктуру", – констатирует эксперт.

Целесообразно было бы пересмотреть в ближайшее время положения касательно выезда за границу студентов иностранных вузов

Запрет на выезд студентов за границу был одной из тех законодательных преград, которые стоило решить, уверена адвокат, кандидат юридических наук Мирослава Чорноусько.

"Особенно своевременно это накануне начала нового учебного года, – подчеркивает она. – Ведь, наконец, появится возможность отойти от архаической нормы законодательства, которая фактически начала применяться впервые со времен своего появления в связи с полномасштабным российским вторжением – и оказалась контраверсионной и достаточно номинальной, не выдерживающей испытания".

Так, сегодня студенты-мужчины призывного возраста (18-60), которые получают высшее, предвысшее образование по дневной или дуальной форме обучения, не подлежат мобилизации, напоминает эксперт. То же касается аспирантов и докторантов. Тем не менее, положения Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" делают невозможным выезд таких лиц за границу, как и Правила пересечения государственной границы Украины, которые разрабатывались аж в 1995 году.

"Однако, если учесть, что лица, фактически не участвующие в обороне страны, скорее мешают выполнению задач военными, в частности, на территориях, где ведутся активные боевые действия, такое ограничение нецелесообразно, – считает Мирослава Чорноусько. – Очевидно, что оно ограничивает свободу передвижения соответствующей категории граждан. Более того, такое ограничение отнюдь не делает личность автоматически полезной для государства в военное время. Помощь стране со стороны соответствующих лиц может быть, к примеру, эффективно отлажена из-за границы, как и может и отсутствовать вообще, когда они находятся в пределах Украины".

Если говорить о тех положениях, которые целесообразно было бы пересмотреть в ближайшее время, то такая необходимость, по мнению Мирославы Черноусько, есть касательно выезда за границу студентов иностранных вузов.

"Сегодня их выезд возможен при наличии как студенческого билета/студенческой визы, документов, подтверждающих обучение в таком вузе (переводных и нотариально удостоверенных в установленном порядке), документов, подтверждающих отсрочку от мобилизации, справки ТЦК (Территориальный центр комплектования, он же бывший военкомат), выданной для выезда. Считаю, что от последнего документа можно отказаться, как от лишнего обременения как студентов, так и для самих ТЦК", – отмечает эксперт.

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