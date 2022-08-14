Невеселый прогноз: в США рассказали, что ждет россиян на Херсонщине

Украинская армия планомерно наносит удары по логистическим путям, который выстроила Россия на временно оккупированной Херсонской области. ВСУ успешно наносят удары по Каховскому мосту, который на сегодняшний день можно считать единственным, который еще служит оккупантам для переброски живой силы и техники. В связи с этим россиянам не удастся долго сопротивляться, не имея поддержку, которую раньше Москва перебрасывала по наземным линиям связи. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

В США считают, что на южном направлении Россия уже сталкивается с тремя серьезными проблемами – переброска боеприпасов, военной техники и горючего. Без всего этого невозможно не то, что наступать, но и даже обороняться. Переброска ресурсов по воздуху или же за счет понтонных перепав не устранит проблемы.

Американские аналитики считают, что, если украинские защитники разрушили все три моста и россияне не смогут оперативно их отремонтировать, то россияне, находящиеся на западном берегу Днепра, скорее всего, обречены. Спустя некоторое время они не смогут обороняться под давлением контратак ВСУ.

ISW отмечает такие признаки ухудшения поставок российский армии, связанные с нарушением наземных линий связи россиян:

нехватка топлива и боеприпасов среди российских войск в западной части Херсонской области;

брошенные российские автомобили;

снижение интенсивности, прекращение наземных и артиллерийских атак россиян;

возможно участившиеся случаи грабежей со стороны россиян;

участившиеся сообщения российских солдат о нехватке снабжения;

увеличение числа российских военнопленных, захваченных украинскими войсками;

отсутствие новой тяжелой техники, доставленной в западной части Херсонщины.

Отметим, ранее уже британская разведка сообщила, что россияне точно не смогут использовать два моста, по которым снабжали свои группировки на западном берегу Днепра.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему США тянут с признанием РФ государством-спонсором терроризма – чем грозит это решение Москве.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!