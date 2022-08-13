Почему США тянут с признанием РФ государством-спонсором терроризма – чем грозит это решение Москве

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что отношение к РФ после действий ее войск в Украине может быть только одним – как к "государству-террористу". Он поблагодарил Латвию, которая официально признала Россию государством-спонсором терроризма. И призвал формировать соответствующее отношение к российским гражданам. Между тем, в США, где Конгресс поддержал признание РФ государством-спонсором терроризма, соответствующее решение до сих пор не утверждено официально – на уровне Госдепа. Почему так? Решится ли Белый дом на подобный шаг? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Признание России государством-спонсором терроризма. Фото: из открытых источников

Основная проблема утверждения соответствующего решения Белым домом – разрыв дипотношений между США и РФ

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко поясняет:

"Основная проблема в том, что признание России государством-спонсором терроризма (государством-террористом) предполагает разрыв дипломатических отношений. Чего не было между США и СССР даже в период "холодной войны". Если мы сравним с ситуациями признания Штатами тех же Ирана, Кубы государствами-террористами, то разрывать дипотношения с этими странами – всё же не одно и то же, чем разрывать их с РФ".

И поэтому, отмечает эксперт, глава Госдепа Энтони Блинкен пока не поддерживает соответствующие инициативы Конгресса.

"Сейчас американский парламент отдыхает. Но когда была сессия, я лично работала с сенаторами и конгрессменами по вопросу признания РФ страной-террористом. И интерес к теме проявили как демократы, так и республиканцы. Есть двухпартийная и двухпалатная поддержка соответствующей инициативы, – акцентирует Екатерина Одарченко. – Но основная проблема утверждения соответствующего решения Белым домом, как я отмечала, разрыв дипотношений между США и РФ, который последует сразу после подобного шага. С непредсказуемыми последствиями после этого".

Существует высокая вероятность, что Конгресс примет до ноябрьских выборов заявление о признании России государством

Исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, аналитик Петр Бурковский уверен, что в России хорошо знают последствия определения страны как государства, поддерживающего терроризм.

"Если это произойдет, РФ окажется в полной изоляции, ведь даже компании из Индии и Китая, которые покупают сейчас российскую нефть или продают стране-агрессору электронику, автоматически становятся пособиями государства-террориста – и оказываются под угрозой судебных исков, ареста имущества и счетов, потери возможности торговать в долларах, брать и возвращать ссуды. То же касается и других государств, еще торгующих с РФ. Признание России государством, поддерживающим терроризм, станет сильным стимулом для ЕС закрыть въезд для большинства россиян и ввести дополнительные проверки для небольшого круга, у кого еще будет такая возможность", – поясняет эксперт.

В настоящее время, продолжает он, в США бюрократический аппарат Госдепартамента сопротивляется такому решению по трем причинам.

"Во-первых, там считают, что это усложнит коммуникацию с Кремлем. Однако Кремль с 24 февраля демонстрирует, что будет вести переговоры с США только после принятия ультиматума по Украине. Этого уже не произойдет. Потому в этом вопросе хуже уже не станет. Во-вторых, США переживают из-за своих граждан в России. Однако США уже давно посоветовали всем американцам уехать из РФ, чтобы не подвергаться опасности. Госдепартамент также рассчитывает завершить обмен двух заключенных американцев на российского торговца оружием Бута и представить это Белому дому как "свершение" в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. В-третьих, американцы утверждают, что решение о признании России террористическим государством может нанести ущерб мирным переговорам в будущем. Однако, как показывает опыт, РФ не учитывает подобные вещи, если действительно заинтересована в переговорах. Сейчас такого интереса у Кремля нет. А вот дополнительные жесткие санкции как раз и будут создавать условия для поражения российских войск и соответственно для переговоров", – считает Петр Бурковский.

По его мнению, существует высокая вероятность, что Конгресс примет до ноябрьских выборов заявление о признании России государством, поддерживающим терроризм.

"Дело в том, что в Демократической партии недовольны качеством работы Госдепартамента и команды безопасности Белого дома. Если демократы сохранят после выборов свое большинство в Конгрессе, они поднимут вопрос о кадровых изменениях в правительстве Байдена, чтобы заменить бюрократов более решительными политиками с прицелом на 2024 год", – прогнозирует эксперт.

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