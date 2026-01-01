Война в Украине. Год 2026

В этих условиях "Комментарии" решили разобраться, что будет, если военные действия продлятся в 2026-м году.

Война в Украине, 2026 год

Финансирование – война съедает сотни миллиардов долларов в год

Хотя деньги на войне и не воюют, но именно ими оплачиваются оружие, обмундирование, питания, лекарства и сотни других вещей для солдат, как собственно и служба этих самых военнослужащих. И каждая война становится все дороже.

Так, в феврале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский озвучил стоимость войны для Украины и ее союзников составила 320 миллиардов долларов за три года войны, из которых 120 миллиардов были израсходованы Украиной. Однако уже на очередном заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" министр обороны Украины Денис Шмыгаль озвучил нужды страны на оборону в 2026-м году как 120 млрд дол.

При этом министр подчеркнул, что сама Украина может обеспечить из этой суммы только половину, а еще 60 млрд дол. необходимо получить извне. Причем в 2025-м году объем помощи партнеров достиг 45 млрд дол., что стало рекордом. Но в будущем году его придется нарастить. Заметим, что на оборону Украина направит более четверти своего ВВП (27,2%), а именно 2,8 трлн грн.

При этом расходы Российской Федерации на войну и возможности поддерживать их, засекречены. Так, по последним данным, опубликованным научным сотрудником немецкого Института проблем международной безопасности Янисом Клюге, военные расходы РФ выросли в сравнении с 2022-м годом примерно в 4 раза – с 2,77 трлн руб. по итогам 2022-го, до 4,8 трлн руб. за 1-е полугодие 2025 года. Перевод же в американскую валюту дает общую сумму в 542 млрд. дол., правда это только официальные расходы, теневые же могут быть еще больше.

Вместе с тем, по данным эксперта по российской внешней политике Александра Габуева, старшего научного сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, денег на финансирование войны у кремля еще хватит на 12-18 месяцев. Но это без учета усиления санкций на российскую торговлю энергоресурсами.

Боеприпасы – оккупанты по-прежнему превосходят

Термин "снарядный голод", часто звучавший в информационном поле в 2022-м году, означавший часто 10-кратное преимущество оккупантов в боеприпасах, отошел на задний план. Во многом потому, что теперь эту работу взяли на себя FPV-дроны, при стоимости около 500 долларов оказавшиеся более эффективным и дешевым средством борьбы с врагом, в сравнении со снарядами стоимостью от 1-2 тысяч долларов.

Однако с производством и закупкой оружия для ВСУ в Украине серьезные проблемы. Так начало 2025-го года прошло под эгидой скандалов, связанных с нехваткой мин для минометов и низким качеством уже поступающих партий. Принятые же законы для развития отечественного ВПК по мнению экспертов несут очень много коррупционных рисков, наиболее ярким скандалом же в оружейной сфере стали заявления о разработке собственных дальнобойных ракет, достоверного применения которых мы пока так и не увидели, хотя СМИ и возили на место их производства.

При этом по данным Главного управления разведки МО Украины, Россия постоянно наращивает производство оружия.

Так, планы России на 2025 год выглядели так:

Авиация – 57 самолетов тактической авиации: истребители Су-57, Су-35 и Су-30, а также фронтовые бомбардировщики Су-34.

Бронетехника – около 250 новых танков Т-90М и примерно 1100 единиц другой техники, в частности БМП-3 и БТР-82А.

Артиллерия – 365 новых артиллерийских систем различных типов.

Ракетное вооружение – около 2,5 тысяч дальнобойных ракет всех типов (в 2024-м году планы включали 1,8 тыс. ракет).

Зримым подтверждением наращивания производства дальнобойных средств поражения РФ стало увеличение количества БПЛА, которые каждую ночь атакуют украинские города. Теперь в некоторые ночи враг запускает по несколько сотен БПЛА и ракет, к примеру, по данным Воздушных сил Украины, в ночь на 6 декабря были использованы 704 средства воздушной атаки. Правда львиная доля приходится на БПЛА (6 декабря из 704 средств на БПЛА пришлись 653), что говорит об истощении запасов ракет у оккупантов и невозможности их быстрого производства. Однако все заметнее становятся поставки из Ирана и КНДР, ставшие уже привычными на передовой.

Люди – в ВСУ растет дезертирство, у РФ задумались о мобилизации

Впрочем, ни деньги, ни оружие сами по себе не воюют. Это делают люди, и потому данный ресурс на любой войне является главным. Но по словам президента Украины Владимира Зеленского, численность Сил обороны Украины составляет около 1 млн чел., для пополнения которых в месяц необходимо мобилизовать около 30 тысяч человек. При этом официально заявленные главой государства потери составили около 45 тысяч убитых и 390 тысяч раненых, часть из которых была комиссована из рядов армии.

Как сообщили "Комментарии" в Министерстве юстиции Украины, за 2022-июнь 2025 годов в Украине умерли 1,7 млн чел., при этом больше всего смертей пришлось на довоенный 2021-й – 541 739 человек.

На деле же ситуация с личным составом остается весьма непростой, и одна из причин этого – "эпидемия дезертирства", накрывшая ВСУ.

Так, по последним данным сервиса Опендатабот за 10 месяцев 2025-м года были открыты 161 тысяча уголовных производств по самовольному оставлению части и дезертирству, при том что по данным Офиса генерального прокурора Украины за все время вторжения РФ их было открыто 311 327.

Причинами роста показателей военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко назвал:

- желание перевестись в другую часть, в чем военнослужащему отказывают;

- психоэмоциональное и физическое выгорание;

- бегство из частей насильственно мобилизованных и неподходящих для воинской службы по состоянию психического и физического здоровья.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил о необходимости усиления мобилизационных мероприятий, рекрутинга и системы подготовки личного состава в ответ на действия противника.

Ситуация с личным составом в РФ еще менее понятна, хотя по данным разных источников она может составлять до 680 тысяч человек убитыми, волонтерам и СМИ удалось установить имена 155 тысяч человек.

По данным ВСУ под "ружьем" на фронте Россия держит против Украины около 710 тысяч человек. При этом как сообщали "Комментарии", под видом "добровольного" заключения контрактов в РФ могут начать скрытую мобилизацию срочников и резервистов. А по данным Александра Коваленко за счет призыва, новых контрактов и найма иностранных граждан, в 2026-м году ВС РФ могут набрать до 1 миллиона человек. И это не считая примерно 2 миллионов резервистов, из которых около 100 тысяч уже подписали контракты с МО РФ.

Поле битвы на 2026-й год – Донецкая область

Что касается того где именно будут происходить основные боевые действия в 2026-м году, то здесь наиболее вероятный ответ один – Донецкая область. С этой целью по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского россияне подготовили стратегическое наступление силами группировки в 710 тысяч человек.

Так, как считает ветеран российско-украинской войны, старший лейтенант и эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник, главными целями врага в 2026-м году станут Славянск и Краматорск, как только противнику удастся взять Северск, от которого до Славянска по прямой 27 км.

Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело", военный эксперт Дмитрий Снегирев подтвердил "Комментарии", что главным направлением боевых действий в 2026-м году останется Донецкая область. Правда по его словам, до Славянска и Краматорска дело дойдет после Покровска и Константиновки.

Несмотря на 150 тысяч человек на Покровском направлении, оккупанты не могут полностью захватить город, но и ВСУ ввиду численного преимущества ВС РФ и нехватки резервов не могут отбить город как это случилось с Купянском. Поэтому на данном участке фронта задача Украины – держаться как можно дольше, что обеспечивает безопасность другим городам Донецкой области и Днепропетровщины.

Так, по словам эксперта, захват Покровска для России важен открытием сразу двух направлений для продолжения наступления – на Днепропетровскую область (Павлоград) и на Константиновку, а через нее на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию.

"Мы держим ситуацию под контролем уже четыре года именно благодаря тому, что Луганская и Донецкая области – это агломерация больших и малых городов с плотной городской застройкой и промышленной зоной. Если русские войска вырвутся на оперативный простор, нам будет трудно удержать их, как свидетельствуют действия в Запорожской области. Поэтому и мы, и россияне понимаем значение Покровской и Славянско-Краматорской агломерации", — пояснил Дмитрий Снегирев.

Причем собеседник "Комментарии" пояснил, что Константиновка, которая с юга прикрывает Краматорск, плохо подходит для обороны, так как находится в низине, тогда как противник контролирует господствующие высоты в Торецке и Часовом Яре. Как результат – ВСУ находятся под огневым воздействием противника, который бьет по снабжению, чтобы попытаться таким образом выдавить украинских воинов из города не втягиваясь в уличные бои.

Другим проблемным участком эксперт назвал Купянск, который интересен врагу возможностью формирования ударной группировки с логистическим обеспечением вдоль Оскола – на Славянск. И Купянско-Лиманская 90-тысячная группировка врага в дальнейшем будет сосредоточена на попытках "срезать" нам фланги для выхода на Славянско-Краматорское направление с попытками одновременных прорывов и на Лиман, и на Северск.

"До Лимана всего 2,5 км, и это ключевой автологистический хаб. К тому же для россиян установление контроля над Лиманом будет иметь большое политико-идеологическое значение, поскольку город был деоккупирован в результате успешного контрнаступления наших войск. Поэтому российские войска будут пытаться прорываться к этой агломерации, это необходимо России", — подчеркнул собеседник "Комментарии".

Что касается возможных успешных действий оккупантов на других направлениях, Дмитрий Снегирев считает их малореальными:

1) Запорожское – враг имеет определенные успехи в Запорожской области, однако дальнейшее его продвижение обусловлено трудностями, связанными с тамошними природными препятствиями: реками, балками, оврагами, высотами. Вероятно, противник постарается решить вопрос выхода на огневой контроль над жилыми кварталами окрестностей областного центра, для чего ему нужно взять Камышеваху с выходом на расстояние 10-15 километров до Запорожья. Однако реальных оперативных резервов для штурма областного центра у оккупантов нет, потому более реальной выглядит имитация там наступления, чтобы оттянуть наши оперативные резервы.

2) Днепропетровское – падение Покровска позволит врагу выйти на административную границу региона, однако прорыв россиян в город нереален. Только до Павлограда там 75 км, а для преодоления такого расстояния у россиян оперативных резервов нет. По этой причине фактор боев в Днепропетровской области будет использоваться исключительно как политический элемент давления на Украину, чтобы создать угрозу масштабирования театра боевых действий за счет новых территорий;

3) Сумское — будет играть в основном отвлекающую роль. Конечно, определенная активизация там будет, но говорить о том, что враг вынашивает стратегический план прорыва в Сумы, не стоит.

По мнению военного эксперта и экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, военные действия в 2026-м году в целом будут выглядеть, как и сейчас: постепенное продвижение с оккупацией городов по схеме "выброс клешни для обхода с фланга – просачивание — выдавливание ВСУ – захват города".

В этой ситуации по словам эксперта, эффективной тактикой ВСУ может стать усиление флангов мощными минными полями, чтобы не позволять просачиваться вражеской пехоты.

"Минные поля на несколько километров, для чего понадобятся 6-7 миллионов единиц", — так видит тактику ВСУ в противодействии россиянам собеседник "Комментарии".

По мнению Александра Коваленко, также против пехоты оккупантов будут эффективны проволочные заграждения в 3 ряда, шириной до 6-8 метров и прикрываемые минометами, кроме подразделений пехоты ВСУ.

Удары по инфраструктуре и переговоры – почему важен март

По словам Ивана Ступака, март может оказаться в каком-то смысле переломным месяцем, так как после него начнется потепление. С одной стороны, это повлияет на боевые действия, так как после похолодания наступит распутица, что усложнит россиянам наступление, с другой стороны – сделает малоэффективными удары по тепловой инфраструктуре.

Причем как пояснил собеседник "Комментарии", противник может наносить удары не только по энергетике, железной дороге и прочим привычным объектам, но и по складам ресурсов, которые он может посчитать стратегическими. Примером этого был удар 6 декабря по Днепру, уничтоживший склад запасов лекарств сети "Мед-Сервис", хотя это может быть и просто совпадением. В целом удары усилятся и будут очевидно проходить по новому сценарию – концентрации сил на одном городе, как это происходит с Одессой. Также может быть с Днепром, Черниговом и рядом других областных центров.

В то же время из-за наступления весенней распутицы и проблем с продвижением вперед, россияне могут пойти и на неожиданный шаг, даже заключение мира.

"Сложно предсказать, что находится в голове у Путина, но война идет почти 4 года, продвижение дается тяжело и по сути малоэффективно. Наконец могут сработать козыри Украины, вроде ударов по российским танкерам в отдаленных местах, например, той же Балтике", — подчеркнул Иван Ступак.

Дмитрий Снегирев же пояснил, что оккупанты не отказались от тактики так называемого территориального обмена и хорошо понимают, что установление контроля над всей Донецкой областью это время и потери. Враг также понимает, что при наличии санкций, негативно влияющих на экономику России, еще год войны страна-агрессор может просто "не вытянуть".

"Поэтому оккупанты рассчитывают на прорыв в Днепропетровскую область и выход на переговорный процесс с диктатом своих условий. Мол, либо мы прорываемся дальше, либо нам отдают территории", — резюмировал собеседник "Комментарии".

Любопытно, что нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в интервью также назвал март как вероятный месяц заключения мира.

Однако, как показало заявление Путина о передачи России Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, российский диктатор вовсе не настроен заключать мир – он ожидает капитуляции Украины. И от того, поддастся ли украинское общество на это требование и зависит – быть ли войне в 2026-м году и какой именно вид она приобретет.