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Великобритания хочет отправить в Украину танки Challenger 2. Когда объявят о поставках

Предстоящее соглашение может стать первым случаем, когда западная страна предоставит Киеву современные тяжелые боевые танки против российской агрессии.

сегодня, 13:52
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Автор:

Slava Kot

Великобритания рассматривает возможность отправить Украине танки Challenger 2. В настоящее время Украина получала из западных стран только танки советских времен. Решения Лондона могут повлиять на другие страны НАТО, в частности на Германию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Financial Times.

Великобритания хочет отправить в Украину танки Challenger 2. Когда объявят о поставках

Британский танк Challenger 2. Фото из открытых источников

Financial Times сообщает, что британские эксперты оценивают целесообразность отправки танков Challenger 2 в Украину. Большинство аналитиков считают, что лучше поставлять в Украину танки Leopard 2, чем Challenger 2, которые используют Великобритания и Оман. Одной из главных проблем британцы называют сложность управления танками этого образца.

"Нет смысла присылать им что-нибудь, чем они не могут воспользоваться", — говорит один из британских аналитиков.

Несмотря на это, 20 января должна собраться группа из 50 стран, оказывающих военную помощь для Украины. Financial Times сообщает, что именно там вероятно объявят о поставках танков Challenger 2 в Украину.

Запад не координирует централизованную отправку военной техники в Украину, такие обсуждения формируются в результате переговоров между столицами и отдельными странами, что может создать эффект домино в Financial Times. Например, 4 января Макрон объявил об отправке в Украину колесных танков, а на следующий день к нему присоединились США и Германия и сообщили о предстоящих поставках БМП.

Отправка БМП спровоцировала возможность доставки в Украину и танков, правительство Германии все больше давит на Олафа Шольца, Польша обсуждает возможность предоставления Украине Leopard 2, а Финляндия называет единственное условие для поставки в Украину тяжелой техники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал сколько танков Leopard 2 есть в странах НАТО и какое количество этой техники необходимо для Украины.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на поставки танков западных образцов в Украину.



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Источник: https://www.ft.com/content/87a94322-23a0-4734-a87a-11e7995743ed
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