Великобритания хочет отправить в Украину танки Challenger 2. Когда объявят о поставках

Великобритания рассматривает возможность отправить Украине танки Challenger 2. В настоящее время Украина получала из западных стран только танки советских времен. Решения Лондона могут повлиять на другие страны НАТО, в частности на Германию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Financial Times.

Британский танк Challenger 2. Фото из открытых источников

Financial Times сообщает, что британские эксперты оценивают целесообразность отправки танков Challenger 2 в Украину. Большинство аналитиков считают, что лучше поставлять в Украину танки Leopard 2, чем Challenger 2, которые используют Великобритания и Оман. Одной из главных проблем британцы называют сложность управления танками этого образца.

"Нет смысла присылать им что-нибудь, чем они не могут воспользоваться", — говорит один из британских аналитиков.

Несмотря на это, 20 января должна собраться группа из 50 стран, оказывающих военную помощь для Украины. Financial Times сообщает, что именно там вероятно объявят о поставках танков Challenger 2 в Украину.

Запад не координирует централизованную отправку военной техники в Украину, такие обсуждения формируются в результате переговоров между столицами и отдельными странами, что может создать эффект домино в Financial Times. Например, 4 января Макрон объявил об отправке в Украину колесных танков, а на следующий день к нему присоединились США и Германия и сообщили о предстоящих поставках БМП.

Отправка БМП спровоцировала возможность доставки в Украину и танков, правительство Германии все больше давит на Олафа Шольца, Польша обсуждает возможность предоставления Украине Leopard 2, а Финляндия называет единственное условие для поставки в Украину тяжелой техники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал сколько танков Leopard 2 есть в странах НАТО и какое количество этой техники необходимо для Украины.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на поставки танков западных образцов в Украину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!