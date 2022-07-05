Стало известно, что было уничтожено на военной базе россиян в Мелитополе - подробности

Украинские воины нанесли мощный удар по военной базе оккупантов в Мелитополе (Запорожская область). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

ВСУ. Фото из открытых источников

Напомним, позавчера ночью (3 июля) ВСУ нанесли удар по базе оккупантов в Мелитополе. СтраКом опубликовал данные о том, что было уничтожено на данном объекте.

"Добрые люди поделились предварительным подсчетом потерь орков после прилетов по аэропорту Мелитополя.", — сообщает СтратКом.



Отмечается, что в настоящий момент данные доуточняются.

"Было существенно повреждено или разрушено, по меньшей мере, четыре здания с российскими подразделениями и развернутыми возле них позициями оккупантов. Речь идет о казармах, пунктах управления и боевых расчетах с соответствующей техникой. Также уничтожено электронное оборудование систем ПВО и РЭБ. Кроме того, уничтожены резервуары хранения ГСМ врага, очень долго горевшие после попаданий. Сообщают, что в результате ювелирной работы ВСУ было уничтожено около 150 оккупантов, и более трехсот получили ранения разной степени тяжести. Целый день все это вместе с сгоревшей техникой орки вывозили с площадки аэродрома. Также была уничтожена или выведена из строя почти вся авиационная техника оккупантов, подавляющее большинство из которой уже никогда не станет в строй.", — сообщает СтратКом ВСУ.

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