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Стало известно, что было уничтожено на военной базе россиян в Мелитополе - подробности

ВСУ дают достойны отпор оккупантам

сегодня, 12:30 comments1283
Автор:

Денис
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Украинские воины нанесли мощный удар по военной базе оккупантов в Мелитополе (Запорожская область). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Стало известно, что было уничтожено на военной базе россиян в Мелитополе - подробности

ВСУ. Фото из открытых источников

Напомним, позавчера ночью (3 июля) ВСУ нанесли удар по базе оккупантов в МелитополеСтраКом опубликовал данные о том, что было уничтожено на данном объекте. 

"Добрые люди поделились предварительным подсчетом потерь орков после прилетов по аэропорту Мелитополя.", — сообщает СтратКом. 

Отмечается, что в настоящий момент данные доуточняются.

"Было существенно повреждено или разрушено, по меньшей мере, четыре здания с российскими подразделениями и развернутыми возле них позициями оккупантов. Речь идет о казармах, пунктах управления и боевых расчетах с соответствующей техникой. Также уничтожено электронное оборудование систем ПВО и РЭБ. Кроме того, уничтожены резервуары хранения ГСМ врага, очень долго горевшие после попаданий. Сообщают, что в результате ювелирной работы ВСУ было уничтожено около 150 оккупантов, и более трехсот получили ранения разной степени тяжести. Целый день все это вместе с сгоревшей техникой орки вывозили с площадки аэродрома. Также была уничтожена или выведена из строя почти вся авиационная техника оккупантов, подавляющее большинство из которой уже никогда не станет в строй.", — сообщает СтратКом ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Луганщина под оккупацией: какие есть варианты развития событий на фронте – будут ли переговоры. Последние события на фронте ознаменовались уходом ВСУ из Лисичанска и массированным обстрелом оккупантами Славянска. При этом Украина лишила врага множества складов с боеприпасами в тылу. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR3OGC08FqWcRFFZ3Zg_cN6TxrXD__n92jzHdDlpkJdTJksi479EVKi8-s0
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