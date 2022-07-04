В Турции российские туристы получают благодарственные открытки (Фото)

В Турции летом отдыхают туристы из страны-агрессора. Там россияне находят открытки на русском, где их благодарят за финансирование производства "Байрактаров" для Вооруженных сил Украины. Автор инициативы не указан, а также нет информации как именно россияне получают эти открытки. Об этом сообщается на странице парламента в Фейсбуке.



Фото иллюстративное / Pixabay

На открытках напечатан текст: "Спасибо от народа Украины за то, что вы финансируете производство "Байракторов". Ведь налоги от вашего отдыха пойдут и на производство турецких беспилотников, которые будут переданы Вооруженным силам. Слава Украине! Свободу России".

Как писал портал "Комментарии", на улицах аннексированного Крыма расклеивают проукраинские открытки. В оккупированном Крыму действует партизанское движение активистов. Сознательные граждане распространяют правду о войне России с Украиной, опровергают фейки оккупационных властей полуострова и российской пропаганды, передают информацию о перемещении российских военных и техники по территории и в сторону материковой Украины, распространяют листовки.

Также мы писали, что Россия поставила ультиматум Болгарии, сейчас отношения между странами напряжены. На прошлой неделе правительство Болгарии приняло решение выслать 70 российских дипломатов, в Кремле заявили, что разорвут отношения со страной и выдвинули ультиматум.

Эксперты рассказали, что означают угрозы Медведева и чем обусловлено агрессивное поведение российского политика. Заявления бывшего президента России проанализировала и психолог. Очередной выпад – назвал западные санкции "хамскими и циничными" и отметил, что они в определенных обстоятельствах могут быть восприняты как акт международной агрессии или даже как casus belli (повод для войны).

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