logo

BTC/USD

19108.32

ETH/USD

1051.03

LTC/USD

49.90

USD/UAH

35.70

EUR/UAH

37.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Турции российские туристы получают благодарственные открытки (Фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Турции российские туристы получают благодарственные открытки (Фото)

Содержание открыток для российских туристов в Турции выложили в соцсетях

сегодня, 10:35
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

В Турции летом отдыхают туристы из страны-агрессора. Там россияне находят открытки на русском, где их благодарят за финансирование производства "Байрактаров" для Вооруженных сил Украины. Автор инициативы не указан, а также нет информации как именно россияне получают эти открытки. Об этом сообщается на странице парламента в Фейсбуке.

В Турции российские туристы получают благодарственные открытки (Фото)

Фото иллюстративное / Pixabay

На открытках напечатан текст: "Спасибо от народа Украины за то, что вы финансируете производство "Байракторов". Ведь налоги от вашего отдыха пойдут и на производство турецких беспилотников, которые будут переданы Вооруженным силам. Слава Украине! Свободу России".

В Турции российские туристы получают благодарственные открытки (Фото) - фото 2

Как писал портал "Комментарии", на улицах аннексированного Крыма расклеивают проукраинские открытки. В оккупированном Крыму действует партизанское движение активистов. Сознательные граждане распространяют правду о войне России с Украиной, опровергают фейки оккупационных властей полуострова и российской пропаганды, передают информацию о перемещении российских военных и техники по территории и в сторону материковой Украины, распространяют листовки.

Также мы писали, что Россия поставила ультиматум Болгарии, сейчас отношения между странами напряжены. На прошлой неделе правительство Болгарии приняло решение выслать 70 российских дипломатов, в Кремле заявили, что разорвут отношения со страной и выдвинули ультиматум.

Эксперты рассказали, что означают угрозы Медведева и чем обусловлено агрессивное поведение российского политика. Заявления бывшего президента России проанализировала и психолог. Очередной выпад – назвал западные санкции "хамскими и циничными" и отметил, что они в определенных обстоятельствах могут быть восприняты как акт международной агрессии или даже как casus belli (повод для войны).



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/pfbid02LJbUBaVx8MtoDhiJKrv3sbeMxm1EaWDp2bJPSyvxfNvKocRjmG7s1EGXcWAfaCLLl
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!