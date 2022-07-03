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Флаг рф в дыму: появилось видео, как ВСУ в Мелитополе уничтожили военную базу оккупантов

ВСУ уничтожили одну из четырёх военных баз оккупантов

сегодня, 11:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает издание "Комментарии", ночью и утром 3 июля ВСУ нанесли десятки ударов по одной из военных баз российских оккупантов в Мелитополе, где начали гореть горюче-смазочные материалы. Город окутало черным дымом. Детонация снарядов была настолько сильной, что после десятков ударов взрывы продолжались несколько часов подряд.

Флаг рф в дыму: появилось видео, как ВСУ в Мелитополе уничтожили военную базу оккупантов

Мелитополь. Фото: из открытых источников

Мэр Мелитополя Иван Федоров во время включения в общенациональный телемарафон внес ясность в то, что произошло. Он заявил, что утро 3 июля стало очень похожим на утро 24 февраля, когда российские оккупанты вторглись в Украину и захватили Мелитополь. Тогда после оккупации города они принялись оперативно размещать в Мелитополе свои военные базы, укрепляя наступление. Всего в Мелитополе было создано четыре такие военных базы. И сегодня благодаря профессиональным действиям ВСУ одна такая база полностью вышла из строя, после точных уларов украинских защитников ее фактически не существует.

"ВСУ делают все для того, чтобы вернуть мирную жизнь и украинскую государственность в Мелитополь. Все, что могут сделать оккупанты – бежать из нашего города", – заявил мэр города.

При этом градоначальник Мелитополя отметил, что рашисты через подконтрольные себе медиа пытаются подать взрывы, как обстрелы российских оккупантов мирных кварталов города, но это полная ложь. На самом деле ВСУ били исключительно по военным целям противника.

Мы также публикуем видео, как были нанесены удары по военной базе россиян. 

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Также издание "Комментарии" сообщало – уничтожены пункты управления войск и много техники: подробности удара авиации ВСУ.




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