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Уничтожены пункты управления войск и много техники: подробности удара авиации ВСУ

Украинские пилоты на отлично справились с поставленной задаче - отработали по всей линии фронта

сегодня, 09:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинская авиация разнесла в дребезги два пункта управления российских войск, склады боеприпасов и много вражеской техники. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.

Уничтожены пункты управления войск и много техники: подробности удара авиации ВСУ

Авиация. Фото: из открытых источников

В сводке говорится, что украинские летчики справились с поставленными задачами практически по всей линии фронта. Была проведена целая серия вылетов в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Всего было проведено более десяти групповых вылетов.

Итогом воздушных операций стало уничтожение двух полевых складов боеприпасов, 20 боевых бронированных машин, 10 танков и позиция самоходной артиллерийской установки.                                                                                                           

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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid0237cdgxFBMxJ9PndU3f1zumW76yLB54jzV7x6UtjQhYkqoqVAgxXSbJXx1yfUgJu7l
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