Уничтожены пункты управления войск и много техники: подробности удара авиации ВСУ

Украинская авиация разнесла в дребезги два пункта управления российских войск, склады боеприпасов и много вражеской техники. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.

Авиация. Фото: из открытых источников

В сводке говорится, что украинские летчики справились с поставленными задачами практически по всей линии фронта. Была проведена целая серия вылетов в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Всего было проведено более десяти групповых вылетов.

Итогом воздушных операций стало уничтожение двух полевых складов боеприпасов, 20 боевых бронированных машин, 10 танков и позиция самоходной артиллерийской установки.

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