Что сегодня происходит в ОРДЛО – чего добиваются оккупанты: как нужно действовать Украине

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, самая тяжелая ситуация сегодня на Донбассе. Какие важные процессы происходят сейчас на временно оккупированных территориях Донбасса, битва за который – в самом разгаре? Как на них может повлиять наше государство? Какие риски видятся в краткосрочной и среднесрочной перспективе? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Луганск. Фото: из открытых источников

В ОРДЛО растет возмущение родственников тех, кого мобилизовали

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш отмечает, что началась вторая волна мобилизации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Если с 10 по 23 июня была некая либерализация выезда на территории РФ, то сейчас на блокпостах мужчин призывного возраста разворачивают – и отправляют в военкоматы. Даже тех, кто имеет "бронь". Параллельно с этим растет возмущение родственников тех, кого мобилизовали. Это пока не системный тренд, хоть количество протестов увеличивается. Как правило, у тех, кого мобилизовали, забирают телефон. И многие родственники ничего о них не знают – где воюют, что с ним происходит. Это сдерживает несколько реакцию жен и матерей, которые не знаю точно, где их родные", – поясняет Сергей Гармаш.

Он также акцентирует внимание на сообщении, что в Донецке открыли пункты выдачи российских паспортов.

"Ранее РФ выдавала их только на своей территории. И поясняла, что имеет на это право. То, что теперь она делает это на оккупированной части Донбасса, говорит о намерении аннексировать данные территории, – считает Сергей Гармаш. Намерении, которое Россия даже не скрывает".

Украина должна прекратить пенсионное обеспечение жителей оккупированных территорий

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", юрист, эксперт по вопросам временно оккупированных территорий Дмитрий Снегирев уверен, что есть опасность проведения референдумов о вхождении псевдореспублик в состав РФ. Подготовка к ним явно идет, особенно в практически захваченной Луганской области.

"Также происходит активное вытеснение гривневой массы (с параллельным ее обесцениваем, курс в т.н. "ДНР" и "ЛНР" сейчас чуть ли не 1 к 1) с финансового рынка псевдореспублик. Кроме того, идет активный переход на унифицированное российское законодательство, причем во всех сферах – юридической, образовательной и так далее. К российским нормам ускоренно приводят и местный так называемый Уголовно-процессуальный кодекс", – рассказывает эксперт.

Продолжается, по его словам, процесс интеграции промышленности квазиреспублик в состав РФ.

"Происходит качественное обновление т.н. управленческого аппарата, когда пришли не местные элиты, а представители РФ. Видим также централизацию финансовых потоков, чего не наблюдалось ранее", – отмечает Дмитрий Снегирев.

Ко всему прочему, идет активный процесс превращения квазиреспублик в военные базы РФ.

"В захваченной части Луганской и Донецкой областей размещают дополнительный контингент российских войск, там идет строительство дополнительных госпиталей. военных баз. Действуют соответствующие программы федерального уровня, – рассказывает эксперт. – Повлиять на этом можем лишь превентивными ракетными ударами по тыловым базам противника. Делая невозможным дальнейшее строительство подобной военной инфраструктуры. Также мы должны прекратить пенсионное обеспечение жителей оккупированных территорий. Выплачивать пенсии фактически не гражданам Украины нет смысла. Потому что эти средства идут на финансирование незаконных вооруженных формирований. Нельзя финансировать квазиреспубики за счет украинского бюджета".

Читайте также на портале "Комментарии" — авиация РФ "очень хорошо попала" по своим же позициям на Херсонщине.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!