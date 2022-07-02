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Авиация РФ "очень хорошо попала" по своим же позициям на Херсонщине, – советник главы ОП

Количество потерь врага вследствие этого "дружественного огня" пока устанавливается

сегодня, 10:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Вражеская авиация 1 июля нанесла удар по позициям своих же военных в Херсонской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину, пишет ТСН.

Авиация РФ "очень хорошо попала" по своим же позициям на Херсонщине, – советник главы ОП

Авиация РФ. Фото: из открытых источников

Алексей Арестович раскрыл подробности.

"У нас интересная новость. Только что (около 22:00 1 июля, — ред.) российская авиация промахнулась и накрыла свои же позиции в Херсонской области. Причем очень хорошо попала", — сказал Арестович.

Пока украинские военные не комментировали этот инцидент. Количество потерь врага вследствие этого "дружественного огня" пока устанавливается.                                                                                                                                                                                                             

Стоит напомнить, ВСУ 1 июля на юге Украины парными авианалетами нанесли удары по складам боеприпасов, опорному пункту и скоплению вражеской силы и техники в районе Снигиревки, Благодатного, Ольгиного и Давыдова брода.

В результате действий украинских защитников было ликвидировано 27 российских оккупантов, уничтожены зенитно-ракетный комплекс "Тор", самоходная гаубица "Мста-С", 3 единицы бронированной и автомобильной техники. Также были уничтожены три полевых склада боеприпасов на Херсонщине.

Читайте на портале "Комментарии" — зеленый принтер снова включился: о чем говорят решения Рады – что известно о новом омбудсмене. 

Также издание "Комментарии" сообщало — на юге у оккупантов все в огне: ВСУ уничтожили десятки россиян, склады боеприпасов и технику.




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Источник: https://tsn.ua/ato/druzhniy-vogon-rosiyska-aviaciya-atakuvala-svoyi-zh-viyska-na-hersonschini-arestovich-2101171.html
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