Авиация РФ "очень хорошо попала" по своим же позициям на Херсонщине, – советник главы ОП

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Вражеская авиация 1 июля нанесла удар по позициям своих же военных в Херсонской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину, пишет ТСН.
Авиация РФ. Фото: из открытых источников
Алексей Арестович раскрыл подробности.
Пока украинские военные не комментировали этот инцидент. Количество потерь врага вследствие этого "дружественного огня" пока устанавливается.
Стоит напомнить, ВСУ 1 июля на юге Украины парными авианалетами нанесли удары по складам боеприпасов, опорному пункту и скоплению вражеской силы и техники в районе Снигиревки, Благодатного, Ольгиного и Давыдова брода.
В результате действий украинских защитников было ликвидировано 27 российских оккупантов, уничтожены зенитно-ракетный комплекс "Тор", самоходная гаубица "Мста-С", 3 единицы бронированной и автомобильной техники. Также были уничтожены три полевых склада боеприпасов на Херсонщине.
Читайте на портале "Комментарии" — зеленый принтер снова включился: о чем говорят решения Рады – что известно о новом омбудсмене.
Также издание "Комментарии" сообщало — на юге у оккупантов все в огне: ВСУ уничтожили десятки россиян, склады боеприпасов и технику.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости