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На юге у оккупантов все в огне: ВСУ уничтожили десятки россиян, склады боеприпасов и технику

На Южном направлении ВСУ продолжают наступать

сегодня, 08:40
Автор:

Кравцев Сергей
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На Южном направлении, включая остров Змеиный, украинские защитники усиливают давление на врага, ВСУ уничтожили военную технику, а также склады боеприпасов и живую силу страны-агрессора. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

На юге у оккупантов все в огне: ВСУ уничтожили десятки россиян, склады боеприпасов и технику

Взрыв на складе с боеприпасами. Фото: из открытых источников

В сводке сообщается, в течение дня по позициям наших подразделений, по острову Змеиный и просто по мирным жителям нанесено шесть авиационных ударов. Вертолетами, парно и группой, враг отрабатывал по Херсонской и Николаевской областям.

В ответ украинские военные парными налетами нанесли удары по складам боеприпасов, опорному пункту и скоплению вражеской силы и техники в районе Снегиревки, Благодатного, Ольгиного и Давыдова Брода.

"Но уже известно, что вражеская армия сократилась на 27 человек, зенитно-ракетный комплекс "Тор", самоходную гаубицу "Мста-С", 3 единицы бронированной и автомобильной техники", — говорится в сообщении.

Кроме того, силами обороны уничтожены 3 полевых состава боеприпасов врага в Херсонской области.

В Херсонском и Скадовском районах враг продолжал разведку по выявлению позиций украинских подразделений.

Читайте на портале "Комментарии" — Кремль готовится к длительной войне в Украине: в Госдуму подан соответствующий законопроект. Российское руководство готовит экономику страны к поддержке армии, в частности, так называемых "спецопераций", как Кремль называет и войну в Украине. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало — Украина сильно благодарна союзникам за предоставленную помощь, в частности, за новейшее вооружение, но его сегодня недостаточно для паритета с Россией, в частности, в тяжёлом вооружении. Именно поэтому украинцев ждёт очень сложная война. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. 




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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1072673846665815
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