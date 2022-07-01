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Данилов назвал причину, почему война в Украине будет долгой

Секретарь СНБО напомнил, что Украина ждет от западных партнеров тяжелого вооружения

сегодня, 18:40 comments1277
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина очень сильно благодарна союзникам за предоставленную помощь, в частности, за новейшее вооружение, но его сегодня недостаточно для паритета с Россией, в частности, в тяжёлом вооружении. Именно поэтому украинцев ждёт очень сложная война. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter секретаря СНБО Алексея Данилова. 

Данилов назвал причину, почему война в Украине будет долгой

Алексей Данилов. Фото: Офис президента

Секретарь СНБО отметил, что главная проблема в том, что Украина не выходит на паритет с врагом в тяжёлом вооружении. Тем не менее, Украина надеется, что западные партнёры таки помогут восстановить паритет. Но сегодня весь украинский народ должен готовиться к тому, что нас ждёт очень сложная война и кроме нас нашу страну никто защищать не будет.

Отметим, ранее глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе ситуация очень тяжёлая, потому что именно в то направление Россия бросила все свои ресурсы, как в технике, так и в живой силе. Россия пытается захватить украинские земли, разрушая полностью города и сёла.                                                                                                                                                                

Читайте также на портале "Комментарии" — у Путина отреагировали на обстрел Одесской области и смерти украинцев. Пресс-секретарь российского президента Песков заявил, что Кремль проводит в Украине "военную спецоперацию", но при этом не обстреливает гражданские объекты.

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Источник: https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1542594127187042306
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