Мелитополь мы идем – нанесен массированный удар по аэродрому, где базируются россияне - ФОТО

Утро 3 июля началось со взрывов не только в российском Белгороде, но и во временно оккупированном украинском Мелитополе. Сообщается о массированном ударе по аэродрому, который также захвачен оккупантами и используется российскими войсками для атаки на Украину. Как передает издание "Комментарии", информацию о взрывах уже подтвердил мелитопольский портал "РИА Мелитополь" и российское пропагандистское информагенство "РИА Новости".

Мелитополь. Фото: T.ME/RIAMELITOPOL

По той информации, которая есть в распоряжении "РИА Мелитополь", речь идет о около 15 взрывах в 3 часа ночи и 15 около 5 утра.

Пропагандисты из "РИА Новости" уже заявляют о том, что взрывы в Мелитополе – это дело рук украинских защитников. По информации "РИА Новости", украинская армия дважды за ночь обстреляла Мелитополь, по предварительным данным, обстреляли микрорайон Авиагородок.

Читайте также на портале "Комментарии" — сегодня стало известно об утренней серии громких взрывов в российском Белгороде, откуда основная часть войск продолжает, пересекая границу, вторгаться в Украину. По предварительным подсчетам, разрушения зафиксированы в 11 многоквартирных домах. По меньшей мере, 39 частных жилых домов разрушены частично, из них 5 полностью. Власти Белгородской области сообщают о трех погибших и четырех раненых.

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