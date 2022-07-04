В ГУР рассказали, почему усилились ракетные удары по территории Украины

В июне оккупанты усилили ракетные удары по украинским населенным пунктам – были обстреляны: Киев, Кременчуг, Одесса, пгт. Сергеевка, Днепр, Николаев, Сарны, Очаков, Харьков. Об усилении огневых ударов рассказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина.

Обстрел в Очакове, фото ГСЧС

По его словам, причиной смены тактики врага на поле боя является ротация в руководстве со стороны россии. В командовании военными операциями на территории Украины назначен новый командующий, ранее руководивший воздушными силами, поэтому он привлекает к войне больше бомбардировщиков и приказывает осуществлять атаки ракетами.

Ранее мы писали, что в британской разведке сообщили, что с начала июня прошли кадровые перестановки среди российского военного командования. Было отстранено от командования наступлением несколько генералов. Отстранено от обязанностей командующего воздушно-десантными войсками генерала-полковника Андрея Сердюкова и командующего южной группой войск генерала армии Александра Дворникова.

В настоящее время назначен командующим южной группой войск генерал-полковник Сергей Суровикин, именно о нем говорит Буданов и добавляет, что российское командование понимает, что ракетные удары будут по гражданскому населению, но "их это абсолютно устраивает".

Как писал портал "Комментарии", в британской разведке также отмечают, что даже отступив из Змеиного россия продолжает блокировать порты Одессы. В то же время враг обстреливает сельскохозяйственные склады, терминалы, разрушение россией сельскохозяйственного сектора Украины усугубляет глобальный продовольственный кризис.

Также мы писали, что в Госдуме хотят облегчить аннексию украинских территорий. Депутаты Госдумы внесли новую инициативу по присоединению территорий, независимо от того, где они расположены. Эксперты проанализировали инициативы депутатов России об аннексии и принятии в состав страны-агрессора новых территорий и объяснили, к чему это может привести.

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