В Минюсте рассказали, у какой из запрещенных партий больше всего имущества

Министр юстиции Денис Малюска рассказал, как будет происходить изъятие имущества из собственности запрещенных судом политических партий в Украине. По его словам, сейчас есть 13 судебных решений, еще продолжается рассмотрение дела одной пророссийской партии. Пока ни одно из вынесенных решений о запрете партий не обжаловано — представители партий не подали апелляций, а законную силу решения наберут после 30 дней с момента принятия. После этого Минюст сможет изымать их имущество и активы в пользу государства.

Верховная Рада, фото из открытых источников

По предварительным подсчетам, среди партий больше всего недвижимости имеют именно ячейки Коммунистической партии.



"Не сказал бы, что по активам ОПЗЖ самые богатые. Окончательные данные мы получим после того, как решение вступит в законную силу. Ожидаю, что из 13 запрещенных политических партий все же хотя бы несколько подадут апелляции. Среди лидеров по активам можно сейчас назвать Коммунистическую партию Украины. У них есть целая куча недвижимого имущества, которое еще осталось после распада СССР, большая часть такого имущества даже в реестры не была внесена. Предварительные оценки показывают, что Коммунистическая партия будет лидером в части недвижимости – речь может идти о сотнях объектов. Большая их часть находится на оккупированной территории, но и на других территориях их тоже немало. По другим партиям рассчитываем найти денежные активы, а по недвижимости вряд ли это будут значительные масштабы", — говорит министр.

Также он добавляет, что принцип передачи имущества запрещенной партии в собственность государства закреплен на уровне закона. Пока еще готовится постановление Кабмина и в ближайшее время государственные исполнители смогут этот механизм имплементировать. Имущество и активы партий будут переданы в оперативное управление соответствующего госпредприятия или Фонда госимущества. В дальнейшем оно будет либо использоваться государством, либо будет выставлено на продажу, тогда можно будет говорить о денежном измерении.

Есть законопроект по автоматической потере мандата депутатами пророссийских партий в местных советах. В этом документе также прописано, что в случае, если не будет хватать количества депутатов для деятельности совета после потери частью из них мандатов, будут проводиться перевыборы. Временно функции самоуправления будут выполнять военные администрации.

Если бывшие члены запрещенных партий захотят создать новые политические партии или объединения, их деятельность будет под контролем Минюста, а действия отдельных лиц будут оцениваться правоохранительными органами, подчеркнул министр. Пока же депутаты, выехавшие за границу и не сотрудничающие с врагом, несут больше политическую ответственность, если было нарушение пересечения границы – административную ответственность, а те, кто начал работать на врага – уголовное преследование.



Социологи компании Оперативная социология провели в июне опросы украинцев методом телефонного интервью. В течение 22-24 июня были исследованы симпатии 1512 человек к политическим партиям и кандидатам в президенты. Людей опросили, пошли бы они на выборы и за кого голосовали бы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!