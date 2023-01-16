Способна ли Россия переломить ситуацию на фронте – действительно ли война завершится в этом году

Аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что Россия хочет в течение полгода перехватить инициативу и положить конец контрнаступательным успехам Украины. Также подчеркивает, что за последние 11 месяцев страна-агрессор не смогла достичь большинства своих основных оперативных целей в Украине. Как события могут развиваться в обозримом будущем? Есть ли возможность положить конец войне в этом году? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В ближайшее время начнется активизация боевых действий на трех стратегических направлениях

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков поясняет:

Руководить ей поставили начальника Генштаба Валерия Герасимова, замами которого стали командующий военно-космическими силами Сергей Суровикин (ранее занимал пост командующего оккупационными войсками, теперь будет отвечать за восточное направление), главком сухопутных войск генерал Олег Салюков (будет отвечать за северную группировку) и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким (станет отвечать за юг). То есть, Путин пошел ва-банк, назначив для решения политических вопросов РФ в Украине свой лучший генералитет. Примерно в середине декабря, о время посещения штаба т.н. "СВО" в Ростове-на-Дону, он выслушивал тогда еще командующего "спецоперацией" Суровикина и командующих различных направлений. И по всей видимости, тогда Путин утвердил замысел проведения ВС РФ зимней военной кампании. А план утвердили уже на расширенной коллегии МО, которая проходила в конце декабря". "После проигрыша летней военной кампании 2022 года, высшее военно-политическое руководство РФ провело заседание с командованием вооруженных сил, а также переназначило руководителей для проведения т. н. "специальной военной операцией"

По мнению Олега Старикова, в ближайшее время начнется активизация боевых действий на трех стратегических направлениях (восток, север, юг). Где будет направление главного удара – сказать сложно, отмечает он. По всей видимости, произойдут отвлекающие удары, отвлекающие маневры, в том числе, в информационном плане, который правильно называется "информационное обеспечение места проведения будущих боевых действий". Сейчас же идет накопление личного состава, ресурсов, обучение. А также согласование всех военных вопросов для выполнения главного плана противника – нанесения основного удара.

там не прекратятся. Это всё делается с целью отвлечения наших вооруженных сил, наших резервов. Чтобы их невозможно было перебросить на участки, где идут ожесточенные бои и где возможен новый главный удар со стороны РФ", – рассказывает эксперт. "Маловероятно, что это произойдет с севера, с Беларуси, где группировка российских войск сейчас составляет около 10 тысяч. Таким контингентом не наступают. Но "движ", всякого рода учения по типу стартовавших сегодня авиационных

А вот на востоке, в Донецкой и Луганской областях, группировка противника очень серьезная. Там продолжаться серьезные боевые действия в районах Авдеевки Соледара, Бахмута, Сватово, Кременной, Угледара, прогнозирует Олег Стариков.

"Что касается юга, где за группировки россиян теперь отвечает генерал-полковник Алексей Ким, считающийся одним из лучших военачальников РФ, там пока в смысле наступательных действий некое затишье. Обстрелы продолжаются постоянно, особенно достается Херсону, периодически – Запорожью. Но никто не наступает. И это подозрительно. Следует обратить особое внимание на данное направление. Разведспутинки должны отслеживать перемещения россиян. Есть большая вероятность, что удар будет именно оттуда", – акцентирует эксперт.

Он также призывает отбросить эйфорию по поводу "эффекта Херсона", откуда осенью удалось оттеснить противника.

"Шапкозакидательство, упрощенчество, поверхностное отношение к врагу – опасны и чреваты тяжелыми последствиями. Нам следует готовиться к жесточайшим боям в зимней операции 2023 года, которая будет носить стратегический характер", – предупреждает Олег Стариков.

Ни у одной из сторон на данный момент нет достаточно количеств сил и средств, чтобы добиться своих целей военным путем

По мнению политолога, бойца 112 бригады Сил ТрО ВСУ Максима Степаненко, стоит согласиться с последними оценками аналитиков ISW. Но при этом, их предсказания о возможных сценариях развития событий в войне РФ против Украины – довольно рамочные.

"Очевидно, что РФ за почти год своей "трехдневной спецоперации" не смогла достигнуть целей, которые ставила. При этом намерения отказываться от своих маниакальных желаний по покорению Украины у страны-агрессора нет, – отмечает эксперт. – Конфликт нельзя считать замороженным, угасшим. Идут тяжелые бои. И Россия предпринимает попытки добиться успеха в тактическом положении, в частности, на Донбассе – на Бахмутском и Соледарском направлениях. Но, благодаря неимоверным усилиям наших сил обороны, удается сдерживать постоянные массированные атаки противника".

У РФ, продолжает Максим Степаненко, недостаточно резервов, чтобы количеством задавить и проломить хотя бы это направление. Не говоря уж о других (Запорожское, Харьковское), а тем более – об отвлекающих маневрах.

"Попытка переломить инициативу предпринималась россиянами уже не раз. Но в июне нашим силам обороны удалось застопорить захватчика, а потом и отбросить на Херсонском и Харьковском направлениях, – напоминает политолог. – Сейчас "жара" на севере Донетчины. Бахмут превратился, по сути, во второй Мариуполь. Хоть условия ведения боев там совершенно разные. Мариуполь – огромный город с промзоной, где можно было укрыться. В Бахмуте же такого рода укрепленных мест не так много. Не говоря о том, что он практически уничтожен".

Что касается возможностей завершения войны в 2023 году, реально рассчитывать на это пока не приходится, считает Максим Степаненко.

Он акцентирует, что ни у одной из сторон на данный момент нет достаточно количеств сил и средств, чтобы добиться своих целей военным путем. А дипломатическое урегулирование – не является сейчас возможным. Ни Киев, ни Москва не собираются капитулировать. Соответственно, резюмирует эксперт, текущий год будет важен для нас в контексте сохранения позиция и накопления резервов для дальнейшего развития успеха Украины.

"У России же стоит необходимость повышения мотивации своих "солдатиков", которые после длительного периода неуспехов пребывают в ментально плачевном состоянии. И для Кремля важно перехватить инициативу, заложив фундамент для (как они надеются) развития своих успехов. По себе знаю, что, когда долго приходится отходить, это тяжело в моральном плане для личного состава. При этом вопрос мотивации в Украине не стоит. Мы защищаем свою землю, свои дома, свои семьи. Но нашей слабостью остаются скудные экономические возможности самой Украины. И одной из ключевых задач является усиление дипломатической работы, поддержание консолидации наших партнеров, увеличение поставок вооружений в Украине. Также следует всеми возможны способами добиваться усиления санкций против РФ. Они не могут считаться достаточным, пока не добились своих целей – вывода российских войск со всех наших территорий", – указывает Максим Степаненко.

Хорошим знаком для нас, по его мнению, является решение партнеров начать передавать ВСУ наступательную технику, включая танки. Но пока, подчеркивает политолог, озвучивается малое количество, недостаточное для широкомасштабных наступательных действий по деоккупации нашей территории. Но сигнал позитивный, как и поставки нам новых средств ПВО/ПРО.

"Было бы замечательно, если бы США усилили нашу армию истребителями F-16, что позволит рассчитывать на более эффективные наступательные действия, – считает эксперт. – Резюмируя: дипломатический фронт, восстановление своего экономического потенциала, формирование военного резерва для проведения последующий наступательных действий ВСУ – в приоритете".

Единственное, на что может пойти РФ – мобилизовать еще больше людей с улицы

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун считает, что РФ в ближайшие годы (а в идеале – никогда) не сможет накопить такой потенциал и возможности для ведения активных боевых действий, какие были у нее в начале широкомасштабной агрессии, в феврале 2022 года. С таким количеством профессиональных кадров и вооружения (как личного, так и тяжелого, включая ракеты, артсистемы и так далее).

"При том, что Украина утилизирует живую силу и вооружения врага ежедневно – и в огромном количестве. А сама укрепляется благодаря помощи западных партнеров, – акцентирует эксперт. – За счет чего Россия собирается перехватывать инициативу? За счет навалы мобилизированных – слабо обученных и совершенно немотивированных? За счет помощи Ирана и Северной Кореи вооружениями? Это точно не те силы и средства, которые способны помочь агрессору переломить ход войны. Скорее в РФ традиционно выдают желаемое за действительное. Да, там происходит некая смена тактика, тасуют военное командование. И это точно не из-за успехов, а из-за провалов россиян на поле боя. Кремлю приходится пересматривать способ ведения войны. Но критично он уже не способен повлиять на ситуацию. Единственное, на что может пойти РФ – мобилизовать еще больше людей с улицы, которые будут идти в бой без соответствующего оснащения и мотивации".

К тому же, продолжает Максим Джигун, война – это всегда и про экономику, про расчет, про умение системно работать при любых условия. Россия, уверен он, стремительно утрачивает такую возможность. Ее бюджет проседает, военно-промышленный комплекс не способен изготавливать в необходимом количестве военную технику, снаряды, ракеты. Особенно учитывая, что часть комплектующих импортировалась со стран Запада или Азии. Теперь к ним доступа нет. Зато есть проблемы с продажей нефти, газа, прочих традиционных источников наполнения госбюджета.

"Констатируя: не вижу, каким образом РФ может кардинально изменить ситуацию на фронте. При этом нам, безусловно, следует быть максимально осторожными, ведь мы имеем дело с непредсказуемым, жестоким врагом, – предупреждает политолог. – Но не следует и паниковать, тем более, после того, что мы уже прошли".

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