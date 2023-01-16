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Не только Соледар: оккупанты готовят резервы для штурмов еще двух населенных пунктов

Российские оккупанты подтягивают резервы для штурмов в районе Авдеевки и Бахмута

сегодня, 08:38 comments1530
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Автор:

Кравцев Сергей

Несмотря на том, что в центре внимание СМИ в основном ситуация в Соледаре, по всей Донецкой области идут ожесточенные бои. В частности, российские захватчики определил для себя еще два ключевые направления – пытаются штурмовать Бахмут и Авдеевку. То, что сейчас делают российские захватчики не предел. Сейчас они активно накапливают силы и резервы для нового удара по этим направлениям. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на данные ресурса "DeepState".

Не только Соледар: оккупанты готовят резервы для штурмов еще двух населенных пунктов

Российские войска. Фото: Getty Images

На Бахмутском отрезке фронта войска РФ атакую Благодатное и Красную Гору. Отмечается, что в результате потери Подгородного оперативная обстановка на севере Бахмута существенно ухудшилась. Российские захватчики прорвались на дачи и через лес в частный сектор по улице Силикатная.

Оккупанты подтягивают армейские резервы и боевики для развития наступления на Веселое, Раздолевку и Краснополевку.

В районе Соледара зафиксировано продвижение противника в 7-й рудник и на территорию железной дороги.

На Авдеевском направлении войска РФ смогли зайти по льду в северную часть Водяного. Российские интервенты в очередной раз безуспешно атакуют Первомайское и Невельское, неся потери в пехоте и технике.

Противник пробует нащупать "слабые места" южнее Марьинки. Россияне подтянули резервы для штурма восточных окраин Авдеевки, и в результате враг концентрируются на штурмовых действиях, направленных на взятие Красногоровки недалеко от Авдеевки.

На Сватовском направлении продолжаются позиционные бои.

На Запорожском и Таврическом отрезках фронта — без изменений. Также не зафиксированы изменения на севере страны на границе с Беларусью, куда снова прибыл эшелон с личным составом из РФ.

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Источник: https://deepstatemap.live/#11/48.1668/37.7168
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