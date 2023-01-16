Стало известно, чем и когда Россия отблагодарит Иран за поставки дронов

Со своей стороны Иран исправно выполняет соглашение, которое было подписано с российской стороной и своевременно передает партии дронов-камикадзе Москве для террора украинского населения. Теперь Тегеран ожидает, что Россия выполнил свои обещания и за поставки беспилотников передаст уже в марте Ирану новейшие истребители. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает иранское полуофициальное информационное агентство Tasnim со ссылкой на члена парламентской комиссии Исламской Республики по нацбезопасности и внешней политике Шахриар Гейдари.

Иранские дроны. Фото: из открытых источников

Ожидается, что истребители должны быть в Иране уже 21 марта этого года. Речь идет об истребителях Cу-35, которые Тегеран хотел бы получить от Москвы.

Напомним, впервые о продаже Ираном России дронов-камикадзе стало известно летом. Тогда в распоряжении украинских разведчиков оказалась информация о том, что иранские власти согласились передать России 1750 беспилотников. Учитывая большой заказ, поставки беспилотников растянулись во времени, их поставляли партиями по 250-300 штук. Официально Тегеран не признает факта поставок беспилотников России, называя такую информацию лживой и такой, что не соответствует действительности. Но Украина уже собрала безоговорочные доказательства того, что именно Иран поставлял и продолжает поставлять беспилотники России для обстрела мирных украинских городов.

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