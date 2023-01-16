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Будьте внимательны к воздушным тревогам: в Беларуси стартовали новые учения с РФ

Для обеспечения проведения учения задействуются все аэродромы, сообщили в Минобороны Беларуси

сегодня, 12:00
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Автор:

Кравцев Сергей

В Беларуси 16 января начались ранее анонсированные совместные с Россией летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил, входящих в состав авиационного компонента "региональной группировки войск". Как передает издание "Комментарии", по информации Министерства обороны Беларуси, от российской стороны в учениях принимает участие воинское формирование воздушно-космических сил.

Будьте внимательны к воздушным тревогам: в Беларуси стартовали новые учения с РФ

Учения в Беларуси. Фото: из открытых источников

Как сообщает Министерство обороны Беларуси, от российской стороны в учениях принимает участие воинское формирование воздушно-космических сил.

"Главная цель учения — повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач, — говорится в сообщении. — Для обеспечения проведения учения задействуются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь".

Во время учений беларуские и российские военные якобы собираются отрабатывать: ведение воздушной разведки; совместное патрулирование воздушного пространства вдоль границы; авиационную поддержку группировок войск; высадку тактического воздушного десанта; доставку грузов и эвакуацию раненых.

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Источник: https://t.me/c/1388859199/38681
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