Падение ракеты в Днепре: о чем говорит провокация Арестовича – как должна отреагировать власть

Российская ракета упала на многоэтажный дом в Днепре, став причиной множества жертв, после того, как была сбита украинскими силами ПВО. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE". Командование Воздушных сил ВСУ уже опровергло это заявление, подчеркнув, что у ВСУ нет на вооружении таких средств, которые позволили бы сбить ракету Х-22. Что стоит за подобными заявлениями Арестовича, дискредитирующими ВСУ? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Фейгин и Арестович. Фото: из открытых источников

Если Арестович озвучивает непопулярный тезис, вызывая информационный огонь на себя, значит, это кому-то надо

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко рассуждает так:

"Я не знаю, что произошло в Днепре на самом деле. Я не военный специалист, не специалист по оружию массового поражения. Есть факт: разрушен жилой дом, погибли люди, множество раненых и оставшихся без крова. Это — результат войны. Всё остальное — детали, дополняющие картину. Ракета была направлена на дом сознательно? Случайное попадание? Результат работы ПВО? Для семей погибших это не играет никакой роли".

Изначально – вина на тех, кто запускал ракету. И кто начинал эту войну, акцентирует эксперт.

"Касательно Арестовича. Я всегда скептически относился к людям, которые готовы комментировать любое событие, фонтанируют "инсайдами" (не забываем, что словом "инсайд" мы чаще всего заменяем менее привлекательный термин "сплетня"), выступают в роли всезнаек. Но давайте не забывать, что Арестович – не частное лицо. Он – советник главы Офиса президента. И если он озвучивает непопулярный тезис, вызывая информационный огонь на себя, значит, это кому-то надо, – подчеркивает Константин Бондаренко. – Я не верю, что заявление Арестовича не согласовано с его непосредственным шефом — Андреем Борисовичем Ермаком. Я не верю, что это необдуманный вброс ради хайпа. Скорее всего, это хорошо взвешенный шаг: информационный шум в соцсетях, попытка сместить акценты, чтобы на время отвлечь внимание от проблем ВСУ в Соледаре или же служить ширмой для других проблемных моментов. Или же сработать на контрасте, когда в море "чернухи" вдруг будет вброшен новый "луч надежды", который будет связан с именем Зеленского — посмотрим, на какой информационный повод переключат наше сознание медиатехнологи из Банковой".

По словам эксперта, любые подобные скандалы хорошо режиссируются и управляются.

"Но вот зачем командованию Воздушных сил ВСУ было делать заявление, что украинские системы ПВО не могут сбить ракеты Х-22, я не знаю. Простой поиск показывает конкретные результаты. 29 июня ВСУ сбили "Иглой" ракету Х-22 в полях над Одесской областью. 2 июля ВСУ сбили ракету Х-22, летевшую в сторону Киева. 26 июля спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ракеты Х-22 тяжело сбивать. Тяжело — но не невозможно. 16 декабря некоторые издания сообщили, что боец территориальной обороны сбил из обычного пулемета крылатую ракету, летевшую на Киев. Тип ракеты не уточнялся, но было сказано, что Россия выпустила 76 ракет, в основном Х-22, Х-101 и "Калибр". 29 декабря сайт "Вікна" сообщает, что по Украине запущены 69 ракет, из которых 54 сбиты. Военный эксперт Александр Коваленко в этом репортаже говорит об Х-22 как об устаревших ракетах, которые российская сторона восстанавливает и применяет, поскольку, как можно понять, катастрофически не хватает новых типов ракетного оружия. Очевидно, иногда стоит следить и за последовательностью предыдущих заявлений, чтобы они не расходились в оценках и показаниях. Потому как позже обнаруживаются серьезные несостыковки, а это подрывает доверие к информации больше, чем сотня Арестовичей", – констатирует Константин Бондаренко.

Происходит дискредитация, пусть даже косвенная, ВСУ

Политический эксперт Александр Антонюк признался, что у него к Арестовичу настороженное отношение уже около десяти лет.

"Хороший актер, красивая интонация и – провокатор. Я помню, как он начал качать ситуацию в 2013-2014, чтобы народ брал оружие. Это было медийно. И, по существу, ложилось в российские меседжи о "гражданской войне" в Украине. И в этом плане его заявления перекликались с тем, что транслировали россияне. Потом Арестович принимал участие в круглых столах, где были такие одиозные персоны как Дугин и другие российские шовинисты. Уже тогда я начал рассматривать Арестовича как провокатора. И его вчерашнее заявление, по существу, окончательно вскрыло Арестовича как российского ипсошника (ИПСО – информационно-психологические операции). Он представляет себя военнослужащим, которые служил в разведке. То есть, должен знать, что такое дисциплина. Он представляет себя коммуникатором, медийщиком. То есть, должен понимать, что можно говорить, а что – нет. И когда такой человек выдает в эфир то, что выдал вчера Арестович по поводу ракеты – я исключаю, что это случайность. Его заявление я оцениваю, как способ попытаться оправдать вчерашний российский терроризм", – подчеркивает Александр Антонюк.

Он задается вопросами. Кто такой Арестович, чтобы делать такие заявления? Кто его на это уполномочил? Он входить в следственную группу? Он является представителем Воздушных сил, Минобороны, Генштаба?

"Никакого отношения к ним советник ОП не имеет. И он "выстреливает" таким заявлением. Которое буквально через несколько минут начинают усиленно раскручивать российские и пророссийские каналы, выдавая этот тезис чуть ли не за официальную версию. Идет "отбеливание" очередной российской ракетной террористической атаки. Мол, мы били по какому-то условно важному для поражения объекту, но тут прилетела ракет ПВО и… Как в случае с падением ракет в Польше. Происходит дискредитация, пусть даже косвенная, ВСУ. Ставят под вопрос их качество, подрывая к ним доверие, которое сейчас высоко, как никогда. Явно льется вода на мельницу русской пропаганды. И эту историю уже начали раскручивать за границей пророссийские политики, лоббисты. Именно поэтому я считаю, что Арестович всё сделал нарочно", – считает эксперт.

Теперь, по его словам, важна два момента.

Во-первых, реакция ОП. Очевидно, отмечает Александр Антонюк, что после такого заявления Арестович должен был быть уволен еще вчера.

Во-вторых, реакция – СБУ, которая должна уже работать с Арестовичем касательно его связей с россиянами, касательно проверки его на статус агента влияния страны-агрессора.

"Он однозначно должен понести ответственность. Как минимум – административну. И, конечно, следует поставить точку в его политической карьере, о которой периодически ходя слухи, – уверен эксперт. – Если такой реакции не последует, вопросов у меня и общества будет еще больше, чем есть на данный момент. И версия о том, что в ОП готовят Арестовича как человека, который объединит вокруг себя остатки пророссийского электората (от ОПЗЖ, Партии Шария и так далее), а также инфантильную часть (к примеру, сторонников "Батькивщины" и так далее), и который составить конкуренцию Зеленскому и "Слуге народа" (с заведомым проигрышем Арестовича) на будущих выборах, станет обретать всё более реалистичные черты".

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