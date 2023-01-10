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Сколько танков Leopard 2 имеет НАТО и сколько нужно Украине

Сколько танков Leopard 2 нужно Украине, чтобы выгнать российских оккупантов в следующем наступлении и сколько всего единиц этой боевой техники есть в странах НАТО.

сегодня, 11:16 comments1065
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Автор:

Slava Kot

В начале 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон изменил свою политику после телефонного разговора с Владимиром Зеленским и объявил о поставках колесных танков в Украину. Последующими о передаче западной военной техники объявили США и Германия. После таких сдвигов союзники начали обсуждать возможность отправки в Украину западных танков Leopard 2. Какое количество единиц этой боевой техники сосредоточено в странах НАТО и сколько нужно для Украины, об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на военного корреспондента Андрея Цаплиенко.

Сколько танков Leopard 2 имеет НАТО и сколько нужно Украине

Немецкие танки Leopard 2. Фото из открытых источников

После того как упала стена и Германия согласилась передать Украине боевые машины пехоты Marder , все больше начали обсуждать возможность отправки танков Leopard 2. Владимир Зеленский открыто заявил, что для блокирования передачи этой военной техники нет аргументов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в ближайшие дни будут детали по этому процессе, а в Финляндии назвала всего одно условие при выполнении которого страна согласится передать танки в Украину.

Председатель Комитета по обороне Финляндии Антти Хаккянен утверждает, что другие европейские страны имеют больше военных возможностей, чем его страна для помощи Украине, так сколько танков Leopard 2 есть в странах НАТО?

Количество танков Leopard 2 в странах НАТО:

  • Турция – 354;
  • Греция – 353;
  • Испания – 327;
  • Польша – 257;
  • Германия – 245;
  • Финляндия – 239;
  • Канада – 100;
  • Венгрия – 56;
  • Дания – 44;
  • Португалия – 37;
  • Норвегия – 36;
  • Нидерланды – 18.

Таким образом, общее количество танков Leopard 2 в странах НАТО составляет 2066 единиц. По мнению украинского военного корреспондента Андрея Цаплиенко для взлома обороны российских оккупантов достаточно 10% этой техники, то есть 206 танков Leopard 2.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, об опасном плане российских войск. Что задумали оккупанты.

Также "Комментарии" писали о том, какое оружие ждать для Украины в будущем.



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Источник: https://t.me/c/1335760163/1619
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