Сколько танков Leopard 2 имеет НАТО и сколько нужно Украине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В начале 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон изменил свою политику после телефонного разговора с Владимиром Зеленским и объявил о поставках колесных танков в Украину. Последующими о передаче западной военной техники объявили США и Германия. После таких сдвигов союзники начали обсуждать возможность отправки в Украину западных танков Leopard 2. Какое количество единиц этой боевой техники сосредоточено в странах НАТО и сколько нужно для Украины, об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на военного корреспондента Андрея Цаплиенко.
Немецкие танки Leopard 2. Фото из открытых источников
После того как упала стена и Германия согласилась передать Украине боевые машины пехоты Marder , все больше начали обсуждать возможность отправки танков Leopard 2. Владимир Зеленский открыто заявил, что для блокирования передачи этой военной техники нет аргументов.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в ближайшие дни будут детали по этому процессе, а в Финляндии назвала всего одно условие при выполнении которого страна согласится передать танки в Украину.
Председатель Комитета по обороне Финляндии Антти Хаккянен утверждает, что другие европейские страны имеют больше военных возможностей, чем его страна для помощи Украине, так сколько танков Leopard 2 есть в странах НАТО?
Количество танков Leopard 2 в странах НАТО:
Таким образом, общее количество танков Leopard 2 в странах НАТО составляет 2066 единиц. По мнению украинского военного корреспондента Андрея Цаплиенко для взлома обороны российских оккупантов достаточно 10% этой техники, то есть 206 танков Leopard 2.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, об опасном плане российских войск. Что задумали оккупанты.
Также "Комментарии" писали о том, какое оружие ждать для Украины в будущем.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости