Сколько ракет осталось в РФ – что важно учесть Украине

В последнее время россия заметно активизировала ракетные удары по Украине. 11 августа она пыталась атаковать Киев аэробалистическими ракетами типа "Кинжал". В тот же день оккупанты пытались уничтожить военные аэродромы (включая Староконстантинов в Хмельницкой области), а в Ивано-Франковской области – молодых украинских летчиков, которых отобрали для обучения на истребителях F-16. В ночь на 14 августа была массированная атака дронов и ракет на Одессу и Одесскую область. В ночь на 15 августа мишенями врага стали Днипро, Львов, Луцк, ряд других городов, в том числе в Донецкой области. Эксперты продолжают анализировать специально для издания "Комментарии" ракетные возможность рф и то, что может этому противопоставить Украина.

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

Если в начальный период войны рф в основном стреляла новыми ракетами, то в последующий период соотношение изменилось в обратную сторону

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов акцентирует, что российские крылатые ракеты дальнего радиуса действия представляют наибольшую угрозу для центральных и западных областей Украины. Он поясняет, что количество "Кинжалов" у россиян ограничено (осталось, наверное, несколько десятков), а радиус действия баллистических "Искандеров" не позволяет бить далеко, да и их немного осталось.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По словам эксперта, существует три типа российских крылатых ракет дальнего радиуса.

1. Старая Х-55 воздушного базирования с модификациями, которая больше не производится, т.к. двигатель для нее производился в Запорожье.

2. Х-101 воздушного базирования, которая производится и сегодня.

3. "Калибр" морского базирования.

"Двигатель для Х-101 и "Калибра" – один и тот же. Его производит компания "Сатурн" (расположена в г. Рыбинск Ярославской области) в количестве порядка 30 штук в месяц. Следовательно, суммарное количество произведенных Х-101 и "Калибров" не превышает 30 в месяц с начала 2023-го (раньше было существенно меньше). Пожалуй, "Калибров" производят больше, так как для воздушного базирования на складах остаются Х-55. По данным Минобороны Украины (я считаю их корректными) на начало войны у рф было около 800 новых крылатых ракет: 300 – Х-101 и 500 – "Калибров". То есть, выпуск "Калибров" к Х-101, скорее всего, соотносится приблизительно как два к одному (в месяц – двадцать "Калибров" и десять Х-101). Это косвенно подтверждается тем, что, по данным ВСУ, рф выпускает по Украине около 20-25 "Калибров" в месяц, начиная с января-2023. Опять же, по данным ВСУ, на конец ноября 2022-го рф выпустила по нам примерно 390 "Калибров" и около 290 ракет типа Х-101", – рассказывает Виктор Савинов.

При этом, продолжает он, по оценке Минобороны Украины, на конец ноября-2022 на складах рф оставалось около130 ракет Х-101 и примерно 230 "Калибров".

"За последующие восемь месяцев рф выпустила по Украине около 200 "Калибров", а произвела за это время приблизительно 160. То есть, на складах страны-агрессора на сегодняшний день находится около 200 "Калибров". С ежемесячным производством их в примерно два десятка", – отмечает эксперт.

По Х-101, по его словам, ВСУ не дают отдельной статистки. Но следуя соотношению 2:1 можно предположить, что их было запущено приблизительно 100, а произведено около 80. То есть, имеется остаток на складах под сотню с ежемесячным производством где-то в десять штук.

Таким образом, констатирует Виктор Савинов, полное количество новых крылатых ракет в рф можно оценить на сегодня в 300 штук с производством в 30 штук в месяц.

Сложнее, продолжает он, ситуация со старыми Х-55.

"На 1993 год в Украине их было более 1000 штук, из которых 575 мы передали в рф в 1999-м в обмен на погашение задолженности за российский газ (следовательно, они были в рабочем состоянии). Количество Х-55 в стране-агрессоре должно было быть минимум в два раза больше, исходя из большего количества стратегических бомбардировщиков, находящихся на территории рф в момент распада союза. Таким образом, можно оценить количество Х-55 в рф на начало войны минимум в 2000 штук, – считает эксперт. – Минобороны Украины оценивало их количество всего в 300 штук, рассказывая, что россияне якобы исчерпали ресурс. Но это бред, так как ракета – одноразовая. Скорее такая позиция Минобороны явилась результатом лобби группы Кучма-Пинчук, чтобы избежать ответственности за передачу украинских ракет в рф в 1999. А это, в свою очередь, привело к искажению оценки российского ракетного потенциала".

Виктор Савинов напоминает, что, по данным ВСУ, до конца ноября-2022 по Украине было выпущено 150 ракет Х-55. А за следующие 8 месяцев – еще около 800 ракет Х-101, Х-55 (они их в статистике не разделяют). То есть, вычитая 100 штук Х-101, остается еще около 700 ракет Х-55.

Эксперт делает такие выводы:

– если в начальный период войны (первые 8-9 месяцев) рф в основном стреляла новыми ракетами (около 700 и лишь 150 – старых), то в последующий период соотношение изменилось в обратную сторону (на 300 новых приходится 700 старых);

– у рф осталось не менее 1000 старых ракет Х-55, но только 300 новых Х-101 и "Калибр".

"Эти данные важны для оценки перспектив зимней кампании, когда рф опять попытается атаковать критическую инфраструктуру Украины, – поясняет Виктор Савинов. – На эту операцию у них будет не более 1500 ракет (из которых 1000 – старых). Также не следует преувеличивать производственный потенциал российской оборонки, поскольку 100-150 ракет в месяц обеспечивались не производством новых изделий, а советскими запасами".

Для уменьшения угрозы Украина нуждается в более современных системах ПВО, больше дальнобойных ракет и другой помощи

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, эксперт-международник Игорь Соловей поясняет:

"Российские атаки направлены, прежде всего, на гражданские объекты. Их цель – убить, покалечить украинцев, сломить их волю к сопротивлению и отомстить за поражения на фронте".

По словам эксперта, для уменьшения угрозы Украина нуждается в более современных системах ПВО, больше дальнобойных ракет и другой помощи, чтобы выгнать захватчика из своей земли.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему в России все больше ракет для атак по Украине – как решить проблему.



