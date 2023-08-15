Сколько ракет осталось в РФ – что важно учесть Украине

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Кравцев Сергей
В последнее время россия заметно активизировала ракетные удары по Украине. 11 августа она пыталась атаковать Киев аэробалистическими ракетами типа "Кинжал". В тот же день оккупанты пытались уничтожить военные аэродромы (включая Староконстантинов в Хмельницкой области), а в Ивано-Франковской области – молодых украинских летчиков, которых отобрали для обучения на истребителях F-16. В ночь на 14 августа была массированная атака дронов и ракет на Одессу и Одесскую область. В ночь на 15 августа мишенями врага стали Днипро, Львов, Луцк, ряд других городов, в том числе в Донецкой области. Эксперты продолжают анализировать специально для издания "Комментарии" ракетные возможность рф и то, что может этому противопоставить Украина.
Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников
Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов акцентирует, что российские крылатые ракеты дальнего радиуса действия представляют наибольшую угрозу для центральных и западных областей Украины. Он поясняет, что количество "Кинжалов" у россиян ограничено (осталось, наверное, несколько десятков), а радиус действия баллистических "Искандеров" не позволяет бить далеко, да и их немного осталось.
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По словам эксперта, существует три типа российских крылатых ракет дальнего радиуса.
1. Старая Х-55 воздушного базирования с модификациями, которая больше не производится, т.к. двигатель для нее производился в Запорожье.
2. Х-101 воздушного базирования, которая производится и сегодня.
3. "Калибр" морского базирования.
При этом, продолжает он, по оценке Минобороны Украины, на конец ноября-2022 на складах рф оставалось около130 ракет Х-101 и примерно 230 "Калибров".
По Х-101, по его словам, ВСУ не дают отдельной статистки. Но следуя соотношению 2:1 можно предположить, что их было запущено приблизительно 100, а произведено около 80. То есть, имеется остаток на складах под сотню с ежемесячным производством где-то в десять штук.
Таким образом, констатирует Виктор Савинов, полное количество новых крылатых ракет в рф можно оценить на сегодня в 300 штук с производством в 30 штук в месяц.
Сложнее, продолжает он, ситуация со старыми Х-55.
Виктор Савинов напоминает, что, по данным ВСУ, до конца ноября-2022 по Украине было выпущено 150 ракет Х-55. А за следующие 8 месяцев – еще около 800 ракет Х-101, Х-55 (они их в статистике не разделяют). То есть, вычитая 100 штук Х-101, остается еще около 700 ракет Х-55.
Эксперт делает такие выводы:
– если в начальный период войны (первые 8-9 месяцев) рф в основном стреляла новыми ракетами (около 700 и лишь 150 – старых), то в последующий период соотношение изменилось в обратную сторону (на 300 новых приходится 700 старых);
– у рф осталось не менее 1000 старых ракет Х-55, но только 300 новых Х-101 и "Калибр".
Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, эксперт-международник Игорь Соловей поясняет:
По словам эксперта, для уменьшения угрозы Украина нуждается в более современных системах ПВО, больше дальнобойных ракет и другой помощи, чтобы выгнать захватчика из своей земли.
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