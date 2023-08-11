В ВСУ рассказали, по ком целили оккупанты, накрывая Кинжалами Коломыю

Во время ракетного удара, который совершили сегодня российские войска, оккупанты пытались уничтожить молодых украинских летчиков, которых отобрали для обучения на истребителях F-16. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Ракеты Кинжал. Фото: из открытых источников

Спикер рассказал, что вражеские ракеты летели на военные аэродромы, которые находятся под его прицелом уже не первый месяц.

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"Аэродром Староконстантинов сейчас больше всего переживает последствия ударов. Теперь Ивано-Франковская область. Под ударом оказались наши молодые летчики, которые скоро едут учиться на F-16. Хотели ударить по нашей молодежи и лишить нас перспективы перейти на западную технику", — сообщил Игнат.

По его словам, страны-агрессора может быть разочарована. Атака российских войск прошла впустую и не принесла ожидаемых результатов противнику.

Отметим, уже традиционно враг пытается атаковать Киев. Так во время сегодняшней воздушной тревоги российские войска атаковали столицу Украины ракетами "Кинжал". ПВО Украины сработал ан отлично. Все враждебные цели удалось сбить.

Читайте также на портале "Комментарии" — первая группа из шести украинских летчиков завершит обучение на западных истребителях F-16 не раньше следующего лета. Об этом пишет "The Washington Post", анализируя заявления украинских, европейских и американских чиновников и военных, в том числе высокопоставленных.

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