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Оккупанты ударили "Кинжалами" по Киеву: сколько ракет удалось сбить

В КГВА сообщили, что россияне атаковали столицу "Кинжалами", все ракеты сбили

сегодня, 11:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Во время сегодняшней воздушной тревоги российские войска атаковали столицу Украины ракетами "Кинжал". Все враждебные цели удалось сбить. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Киев 24" заявил спикер КГВА Михаил Шаманов.

Оккупанты ударили "Кинжалами" по Киеву: сколько ракет удалось сбить

Ракеты Кинжал. Фото: из открытых источников

"Киев был атакован аэробалистическими ракетами типа "Кинжал". Должны поблагодарить наши силы противовоздушной обороны за сбивание ракет. Всю информацию о количестве впоследствии предоставят Воздушные силы", — проинформировал Шаманов.


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Он добавил, что были зафиксированы падение обломков на территории детской больницы в Оболонском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Сильные взрывы были слышны в Киеве, также о звуках взрывов сообщали в Хмельницкой и Киевской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — война дронов в августе явно вышла на новый уровень. Со стороны россиян мы видим привычные налеты с использованием разного вида БПЛА, но с традиционным упором на "Шахеды". Со стороны Украины же были атаки морскими дронами по российском десантному кораблю "Оленегорский горняк" и подсанкционному нефтяному танкеру страны-агрессора SIG. Практически каждый день появляются новые данные об атаках с помощью беспилотников временно оккупированного Крыма. Всё чаще БПЛА залетают в Москву и Подмосковье. О чем говорит наращивание именно этой компоненты войны? Как ситуация с атаками дронов может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало - взрывы в России участятся и станут эффективнее: у Зеленского сделали заявление.




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Источник: https://t.me/kyivtv/51197
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