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Почему в России все больше ракет для атак по Украине – как решить проблему

Массово новые виды вооружений западные партнеры не передают Украине по ряду причин

сегодня, 12:47
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Кравцев Сергей
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В ночь на 15 августа Украина подверглась очередной массированной ракетной атаке со стороны РФ. Под ударами, в частности, оказались Львов, Луцк, ДнепрУкраинская ПВО сбила 16 из 28 ракетГлава Офиса президента Украины Андрей Ермак в очередной раз призвал партнеров усилить поддержку нашей страны и санкции против РоссииПочему спустя почти полтора года широкомасштабной агрессии у РФ остается возможность производить ракеты и атаковать ими Украину, а у нас до сих пор нет достаточно сил и средств для отражения таких атак или проведения подобных – собственных? Как решить проблему? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Почему в России все больше ракет для атак по Украине – как решить проблему

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Основная проблема в том, что украинская власть почему-то решила, будто Запад будет оказывать нам всестороннюю помощь

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков поясняет, что у Украины, к большому сожалению, нет стратегической глубины. Туда, куда не долетали бы вражеские ракеты. Потому они долетают. И по местам, где ранее располагались предприятия нашего ВПК. И по местам, где они могут строиться или были построены. Увы, но с помощью "длинной руки" (дальнобойных ракет) РФ имеет возможность поражать такие цели, подчеркивает эксперт.


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По его словам, Запад нам оказывает помощь – и существенную. Но лишь некоторым количеством вооружения четвертого поколения для ведения боевых действий сухопутных войск и воздушных сил. И еще меньше – оружием поколения 4+ или пятого поколения для сил спецопераций.

"Массово новые виды вооружений партнеры не передают нам по ряду причин. Есть политическая составляющая (это тема отдельного разговора), но есть и военная. Запад боится, что их новые разработки, связанные с вооружением пятого поколения, могут во время войны в Украине попасть в руки россиян. Что позволит РФ раскрыть технологические секреты европейцев и американцев — и иметь возможность потом использовать эти данные против них", – поясняет Олег Стариков.

Основная проблема в том, продолжает он, что украинская власть почему-то решила, будто Запад будет оказывать нам всестороннюю помощь. А потому Украине, мол, можно особо не усердствовать, развивая собственный военно-промышленный комплекс.

"Позиция официального Киева еще недавно была – развивать собственное ракетостроение "не на часі". После серьезной критики эту позицию, к счастью, удалось изменить", – рассказывает эксперт.

Огромная проблема, по его мнению, – кадровый потенциал. Кто должен возрождать украинское ракетостроение, заниматься оборонным планированием.

"С моей точки зрения, эти люди обязательно должны иметь понятие, что такое горизонты стратегического планирования (на месяцы, годы), а не взводно-ротную психологию типа "сегодня — на сегодня". Плюс – такие люди должны иметь академические знания, институционную память, обладать опытом работы в крупнейших оборонных предприятиях. Каждый, кто занимает должность министра, должен быть ассом в своем профильном направлении. А если это пост, связанный непосредственно с обороной страны, тот, кто его занимает, обязан понимать мировоззрение противника, как он думает. То есть, за плечами должен быть, к примеру, оперативно-стратегический факультет московской академии им. Фрунзе (с 1998 года – Общевойсковая академию Вооруженных Сил Российской Федерации), кафедра оперативного искусства", – поясняет Олег Стариков.

Он напоминает, что сейчас защитой страны, планированием занимается Кабмин. Однако там, акцентирует эксперт, должны присутствовать люди, обладающие вышеназванными качествами. Чего не просматривается в данный момент.

"Украинская власть должна отказаться от принципа "мы имеем право на ошибку в кадровых назначениях". Во время войны такого права нет! – уверен Олег Стариков. – Россияне втянули нас в войну третьего-четвертого поколения (промышленная), удобную для них. А мы должны вырываться из этой парадигмы, втянув противника в войну пятого поколения (технологическую). И тогда шансов выиграть у нас будет куда больше, чем сейчас. И еще важнейший момент. До тех, пока не будет возобновлен парламентский контроль за исполнительной властью (в соответствии с действующим законодательством), а также гражданский демократический контроль над военными структурами — проблемы, о которых мы говорим, решены не будут".

Для производства технологичного вооружения Россия использует импортные комплектующие, ищет пути их нелегального получения в обход экономических санкций

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов рассуждает так:

"Риски российских ракетных обстрелов будут оставаться серьезной угрозой для Украины как минимум в среднесрочной перспективе. Российская промышленность увеличивает производство крылатых ракет морского и воздушного базирования. В Елабуге строится завод по сборке беспилотных комплексов "Шахед-136". Все эти средства поражения наносят урон как военным объектам, так и гражданской инфраструктуре".

Для противодействия данной угрозе Украина продолжает укреплять комбинированную систему противовоздушной и противоракетной обороны. Западные союзники поставляют дополнительные комплексы ПРО, которые размещаются для прикрытия объектов критической инфраструктуры и крупных городов, отмечает эксперт.

Он также обращает внимание, что для производства технологичного вооружения Россия использует импортные комплектующие, ищет пути их нелегального получения в обход экономических санкций.

"Поэтому в последнем, двенадцатом докладе санкционной группы под руководством А.Ермака и М.Макфола главной темой было как раз закрытие схем "черного" и "серого" импорта микрочипов и других критических элементов для изготовления вооружений. Вслед за публикацией рекомендаций в дело включились дипломаты и спецслужбы, которые проводят активные мероприятия по каждому из обнаруженных путей обхода санкций. Полностью перекрыть пути контрабанды не удается, но даже перебои в снабжении позволяют уменьшить ударный потенциал противника", – поясняет Игорь Попов.

Для создания паритета Украина, в свою очередь, финансирует собственные разработки оружия дальнего радиуса действия.

"Показали свою эффективность авиационные беспилотные комплексы "Бобер" и надводные безэкипажные дроны MAGURA V5. Важным элементом гарантий безопасности Украины является поддержание эшелонированной системы противовоздушной обороны и наличие арсенала оружия для потенциального ответного удара, – подчеркивает эксперт. – При переговорах о получении боевых самолетов F-16 нужно пытаться, наконец, снять ограничения касательно их применения по целям на территории РФ. Это поможет сделать их более эффективным инструментом сдерживания от новой агрессии".

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Источник: https://comments.ua/
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Ігор

сегодня, 12:10

Путін мобілізував всю країну. В Україні купа народу вештається без діла. Війну виграють всією країною, а ні пропагандою гучного русского мира. На брехні перемоги не буде. Тактика Гебельса, піднімати настрій відосиками і раніше не працювала, а там країну не розкрадали. Країну треба повернути на шлях доброчесності. Міняти повністю або усьо.


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