«Прилеты» после ночной атаки во Львове, Луцке, Днепре: первые подробности

Как передает портал "Комментарии", российские войска совершили очередную ракетную атаку по украинским городам в ночь на 15 августа. В ряде городов были слышны взрывы, так как работала ПВО, но также были взрывы после "прилетов". Во Львове и Луцке зафиксировано попадание вражеских целей, а в Днепре огонь охватил одно из предприятий, по которому ударили россияне.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что по предварительной информации ранения получил один человек.

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"Российские террористы совершили очередное преступление. В 4:20 по одному из предприятий Днепра. Вспыхнул пожар. Предварительно, 1 пострадавший", – сообщил глава Днепропетровщины.

Во Львове россияне попали ракетами в жилые дома. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что город подвергся массированной ракетной атаке со стороны агрессора, но ПВО приняла основной удар, именно поэтому есть "много сбитых ракет", но все же серьезно пострадали частные дома. Также на верхних этажах некоторых многоэтажек возник пожар.

В Луцке в результате вражеского ракетного удара также известно о двух пострадавших.

Луцкий городской голова Игорь Полищук у себя в Телеграмм сообщил, что оккупационные войска попали по одному из промышленных предприятий в городе.

Отметим, этой ночью практически все регионы Украины охватила воздушная тревога. Враг ударил крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

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